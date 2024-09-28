罷樑投票倒數 拆樑公民團體基隆市區車掃催「同意罷免票」

公民團體「山海公民拆樑行動」於今日下午2至3時間舉行車隊掃街。（記者羅國嘉攝）

2024/09/28 15:32

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日投票，面對國民黨傾全黨之力挽救謝國樑，發起罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」於今（28）日下午2至3時間舉行車隊掃街，希望在大街小巷都可看見「同意罷免」的身影。

山海公民拆樑行動為了讓市民投下同意票，號召市民於基隆車站北站集合，車遊預計進行1小時，沿途將經過慶安宮、仁愛市場、愛三路郵局、信義市場、活力蒟蒻屋、仁三拆樑站、金龍肉羹、海洋廣場，最後再回到基隆車站北站宣講，當中更在基隆市政府放慢車速，讓謝國樑知道市民的訴求。

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除車遊活動，現場可向志工領取布條及小旗子裝飾機車之外，民眾也可自行發揮創意，在不影響安全的前提下，在機車上展現「罷免謝國樑」的意象，完成這場另類的罷免嘉年華。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，今天是用車遊的形式進行掃街，加上天氣好，相信車遊會一切順利；另也跟大家預告，下週有準備音樂市集的活動，以定點為主，而一直到投票前的一週也將每天平日的晚上，會安排車友的行動。

記者更追問，「基隆市這兩天強降雨，部分地區有積淹水，謝國樑日前勘查慢挨罵，這兩天坐鎮災害應變中心，國民黨『固樑』活動也暫停。謝國樑今天凌晨1點58分更在災害應變中心直播，被質疑覺得是在作秀嗎？」

李晏蓉說，其實在第一次下大雨是在22日晚間6點，就已經有成立害災害應變中心，但她當時只有在8點以及9點，這短短1個小時之內待1個小時，那是直到民眾以及有些議員去做反應，以及批評之後，他才額外的再去前往災害應變中心進駐這件事情，所以當然會覺得他沒有太大的誠意。

罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」於今日下午2至3時間舉行車隊掃街。（記者羅國嘉攝）

罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」於今下午2至3時間舉行車隊掃街，號召市民上街催出罷免同意票。（記者羅國嘉攝）

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