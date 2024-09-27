為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃珊珊秀國土署公文護京華城容積 游淑慧揪1點打臉：看不懂公文膩？

    游淑慧（見圖）批評，黃珊珊仗著立委權勢發文國土署，要拿著國土署公文來護京華城容積，根本是拿石頭砸自己的腳。（資料照）

    游淑慧（見圖）批評，黃珊珊仗著立委權勢發文國土署，要拿著國土署公文來護京華城容積，根本是拿石頭砸自己的腳。（資料照）

    2024/09/27 11:56

    〔記者甘孟霖／台北報導〕京華城容積率弊案延燒，民眾黨立委黃珊珊今（27日）貼出她發函國土署針對容積獎勵法規部分釋疑，強調京華城20%容積獎勵是合法授權範圍。對此，國民黨北市議員游淑慧點出，公文結論有一整段都在打臉京華城，「她是看不懂公文膩」？

    「她（指黃）是看不懂公文膩？」游淑慧在臉書貼文反擊黃珊珊並指出，公文前兩頁都只是諄諄教導法條內容而已，也強調容積獎勵就是要有法源、要訂在市施行細則內（北市升為自治條例了），而京華城的容獎就是沒源啊。

    游淑慧表示，公文第七點整段更是都在打臉京華城，監察院已認定，京華城容積獎勵和全台北的公共利益無關，也認定對價性不足，其獎勵更不是施行細則的通案規定。此外國土署還打臉黃珊珊，直接寫明「要避免的特定或單一對象於細部計畫創設獎勵項目規定」，這不就是京華城？

    她批評，黃珊珊仗著立委權勢發文國土署，要拿著國土署公文來護京華城容積，誰知道反被國土署直接認定「單一對象於細部計畫創設獎勵項目規定」應該要避免，根本是拿石頭砸自己的腳。

    黃珊珊於臉書貼出她發函請國土署就「容積獎勵」法規部分釋疑的公文。（翻攝自黃珊珊臉書）

    黃珊珊於臉書貼出她發函請國土署就「容積獎勵」法規部分釋疑的公文。（翻攝自黃珊珊臉書）

    黃珊珊於臉書貼出她發函請國土署就「容積獎勵」法規部分釋疑的公文。（翻攝自黃珊珊臉書）

    黃珊珊於臉書貼出她發函請國土署就「容積獎勵」法規部分釋疑的公文。（翻攝自黃珊珊臉書）

    黃珊珊於臉書貼出她發函請國土署就「容積獎勵」法規部分釋疑的公文。（翻攝自黃珊珊臉書）

    黃珊珊於臉書貼出她發函請國土署就「容積獎勵」法規部分釋疑的公文。（翻攝自黃珊珊臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播