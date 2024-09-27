黃珊珊秀國土署公文護京華城容積 游淑慧揪1點打臉：看不懂公文膩？

游淑慧（見圖）批評，黃珊珊仗著立委權勢發文國土署，要拿著國土署公文來護京華城容積，根本是拿石頭砸自己的腳。（資料照）

2024/09/27 11:56

〔記者甘孟霖／台北報導〕京華城容積率弊案延燒，民眾黨立委黃珊珊今（27日）貼出她發函國土署針對容積獎勵法規部分釋疑，強調京華城20%容積獎勵是合法授權範圍。對此，國民黨北市議員游淑慧點出，公文結論有一整段都在打臉京華城，「她是看不懂公文膩」？

「她（指黃）是看不懂公文膩？」游淑慧在臉書貼文反擊黃珊珊並指出，公文前兩頁都只是諄諄教導法條內容而已，也強調容積獎勵就是要有法源、要訂在市施行細則內（北市升為自治條例了），而京華城的容獎就是沒源啊。

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游淑慧表示，公文第七點整段更是都在打臉京華城，監察院已認定，京華城容積獎勵和全台北的公共利益無關，也認定對價性不足，其獎勵更不是施行細則的通案規定。此外國土署還打臉黃珊珊，直接寫明「要避免的特定或單一對象於細部計畫創設獎勵項目規定」，這不就是京華城？

她批評，黃珊珊仗著立委權勢發文國土署，要拿著國土署公文來護京華城容積，誰知道反被國土署直接認定「單一對象於細部計畫創設獎勵項目規定」應該要避免，根本是拿石頭砸自己的腳。

黃珊珊於臉書貼出她發函請國土署就「容積獎勵」法規部分釋疑的公文。（翻攝自黃珊珊臉書）

黃珊珊於臉書貼出她發函請國土署就「容積獎勵」法規部分釋疑的公文。（翻攝自黃珊珊臉書）

黃珊珊於臉書貼出她發函請國土署就「容積獎勵」法規部分釋疑的公文。（翻攝自黃珊珊臉書）

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