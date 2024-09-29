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馬公市長黃健忠赴朴子配天宮參香 頒聘蔡承宗董事長為市政發展委員

馬公市長黃健忠聘請配天宮董事長蔡承宗，為馬公市市政發展委員會委員。（馬公市公所提供）

馬公市長黃健忠聘請配天宮董事長蔡承宗，為馬公市市政發展委員會委員。（馬公市公所提供）

2024/09/29 13:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕嘉義配天宮與嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會、配天宮文教基金會攜手推動的微型保險計畫，專為馬公市的低收入戶、中低收入戶及身心障礙者提供更加全面的保障。馬公市長黃健忠伉儷偕同市長室主任林建勳、總務黃正維等一行人，前往嘉義縣朴子配天宮參香祈福，感念不動天后聖母慈恩。並頒發聘書，聘請配天宮董事長蔡承宗為馬公市市政發展委員會委員。

配天宮長期以來秉持慈悲精神，致力於社會公益事業。繼去年捐贈六棧板物資給馬公市公所後，今年再度加碼捐贈八棧板物資及白米，專門惠及馬公市的弱勢團體。此次捐贈的物資來自配天宮甲辰年中元普渡供品，充分展現了信眾對公益事業的持續投入，成為馬公市社會扶助工作的有力支撐。

澎湖縣政府原先提供30萬元保額，而慈善會更進一步加碼20萬元，將保額提升至50萬元。去年，該計畫已成功為1100位符合資格的馬公市民投保，今年在此基礎上新增900個名額，受惠人數達到2000人，所有保費均由慈善會全額負擔。這項計畫充分體現了配天宮及相關機構對弱勢群體的長期關懷與支持，為他們提供更高水準的保險保障。

馬公市長黃健忠強調，配天宮的善行不僅促進了地方的社會福祉，也深化了雙方的合作關係。未來，市政團隊將繼續秉持愛心與關懷，攜手各方力量推動更多社會服務，將資源有效傳遞給更多需要幫助的群體，攜手共創和諧共融的城市。

嘉義配天宮長期協助馬公市公所，照顧弱勢團體。（馬公市公所提供）

嘉義配天宮長期協助馬公市公所，照顧弱勢團體。（馬公市公所提供）

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