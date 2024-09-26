黃珊珊搬法條主張給京華城20％容獎不違法 簡舒培PO北市府回文打臉

民進黨台北市議員簡舒培PO出北市府回文打臉黃珊珊，並批評民眾黨現在就是硬辯亂拗兼不斷放火。（取自簡舒培臉書）

2024/09/26 13:52

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城容積率弊案，民眾立委黃珊珊先前援引多條法令，主張柯給京華城的20％容積獎勵不違法，是依據《台北市都市計畫施行自治條例》第25條辦理，民進黨台北市議員簡舒培PO出北市府回文打臉黃珊珊，並批評民眾黨現在就是硬辯亂拗兼不斷放火。

簡舒培表示，民眾黨之前拿《都市計畫法臺灣省施行細則》想幫柯圖利京華城解套，把「台灣省」法規套在「台北市」的結果，就是被全台灣笑文盲，黃珊珊出國前開記者會，這次不敢提「台灣省」，改拿《都市計畫法》跟《台北市都市計畫施行自治條例》瞎扯。

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簡舒培指出，黃珊珊於記者會上指出依照《都市計畫法》24條規定，人民有權申請自行擬定或變更細部計畫，市府應將案件送交公開展覽與都委會審議；另外「非都更地區給容積獎勵，於法有據」，是依據《台北市都市計畫施行自治條例》第25條，地方政府可在細部計畫視城市需求決定容積率，因此主張柯市府沒有違法。

簡舒培向北市府調閱資料，並向蔣市府詢問黃珊珊的主張，沒想到市府回文：「查京華城案係由土地權利關係人依都市計畫法24條規定提出申請，非依台北市都市計畫施行自治條例第25條規定辦理。」

簡舒培說明，根據《都市計畫法》24條：「土地權利關係人為促進其土地利用，得配合當地分區發展計畫，自行擬定或變更細部計畫，並應附具事業及財務計畫，申請當地直轄市、縣（市）政府或鄉、鎮、縣轄市公所依前條規定辦理。」

簡舒培質疑，京華城以《都計法》24條爭取容積獎勵是京華城的事，為什麼京華城提案，柯文哲就要積極交辦，讓京華城成為他任內「唯一」由民間機關提送的都市計畫變更案，且柯文哲親自簽准決行，也是「唯一」由市府協助召開專家學者諮詢會議的都市計畫變更案？更乾脆讓京華城「準用都更」拿下20%的容積獎勵。

簡舒培批評，如今出事，黃珊珊開記者會引用《台北市都市計畫施行自治條例》第25條，合理化柯給京華城容獎，另一面是提醒都發局同仁及都委會委員，京華城違法準用「都更條例」取得20%容獎是大家一起的責任。

簡舒培說，京華城遞案要容獎，柯文哲嗡嗡嗡展現效率、大方送價值上百億的20%容獎，反觀民眾黨交際費3個月78萬卻被阿北嫌吃太多，民眾黨現在硬辯亂拗兼不斷放火，難道是對「柯政」不滿的反撲嗎？

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