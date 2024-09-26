為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

黃珊珊搬法條主張給京華城20％容獎不違法 簡舒培PO北市府回文打臉

民進黨台北市議員簡舒培PO出北市府回文打臉黃珊珊，並批評民眾黨現在就是硬辯亂拗兼不斷放火。（取自簡舒培臉書）

民進黨台北市議員簡舒培PO出北市府回文打臉黃珊珊，並批評民眾黨現在就是硬辯亂拗兼不斷放火。（取自簡舒培臉書）

2024/09/26 13:52

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城容積率弊案，民眾立委黃珊珊先前援引多條法令，主張柯給京華城的20％容積獎勵不違法，是依據《台北市都市計畫施行自治條例》第25條辦理，民進黨台北市議員簡舒培PO出北市府回文打臉黃珊珊，並批評民眾黨現在就是硬辯亂拗兼不斷放火。

簡舒培表示，民眾黨之前拿《都市計畫法臺灣省施行細則》想幫柯圖利京華城解套，把「台灣省」法規套在「台北市」的結果，就是被全台灣笑文盲，黃珊珊出國前開記者會，這次不敢提「台灣省」，改拿《都市計畫法》跟《台北市都市計畫施行自治條例》瞎扯。

簡舒培指出，黃珊珊於記者會上指出依照《都市計畫法》24條規定，人民有權申請自行擬定或變更細部計畫，市府應將案件送交公開展覽與都委會審議；另外「非都更地區給容積獎勵，於法有據」，是依據《台北市都市計畫施行自治條例》第25條，地方政府可在細部計畫視城市需求決定容積率，因此主張柯市府沒有違法。

簡舒培向北市府調閱資料，並向蔣市府詢問黃珊珊的主張，沒想到市府回文：「查京華城案係由土地權利關係人依都市計畫法24條規定提出申請，非依台北市都市計畫施行自治條例第25條規定辦理。」

簡舒培說明，根據《都市計畫法》24條：「土地權利關係人為促進其土地利用，得配合當地分區發展計畫，自行擬定或變更細部計畫，並應附具事業及財務計畫，申請當地直轄市、縣（市）政府或鄉、鎮、縣轄市公所依前條規定辦理。」

簡舒培質疑，京華城以《都計法》24條爭取容積獎勵是京華城的事，為什麼京華城提案，柯文哲就要積極交辦，讓京華城成為他任內「唯一」由民間機關提送的都市計畫變更案，且柯文哲親自簽准決行，也是「唯一」由市府協助召開專家學者諮詢會議的都市計畫變更案？更乾脆讓京華城「準用都更」拿下20%的容積獎勵。

簡舒培批評，如今出事，黃珊珊開記者會引用《台北市都市計畫施行自治條例》第25條，合理化柯給京華城容獎，另一面是提醒都發局同仁及都委會委員，京華城違法準用「都更條例」取得20%容獎是大家一起的責任。

簡舒培說，京華城遞案要容獎，柯文哲嗡嗡嗡展現效率、大方送價值上百億的20%容獎，反觀民眾黨交際費3個月78萬卻被阿北嫌吃太多，民眾黨現在硬辯亂拗兼不斷放火，難道是對「柯政」不滿的反撲嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯文哲涉京華城案 南投新故鄉文教基金會受困擾：怕遭污名化
2024/09/26 13:32

柯文哲涉京華城案 南投新故鄉文教基金會受困擾：怕遭污名化
續追京華城金流 北檢今第四度提訊柯文哲
2024/09/26 10:11

續追京華城金流 北檢今第四度提訊柯文哲
impression

MAYOHR攜手台商 迎戰越南數位轉型與人才挑戰
柯文哲何時開始涉入京華城？ 吳靜怡分析「柯氏王朝京城前傳」
2024/09/26 09:47

柯文哲何時開始涉入京華城？ 吳靜怡分析「柯氏王朝京城前傳」
獨家》京華城案給容積獎勵20％前 柯文哲早插手392％變560％
2024/09/26 06:13

獨家》京華城案給容積獎勵20％前 柯文哲早插手392％變560％
impression

揭露帶狀疱疹預防關鍵！從早期症狀到有效預防
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播