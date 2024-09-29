14天狂掃美國23個重要單位 國民黨：明確向美傳達國防外交政策

國民黨代表團於14天訪美行程期間，和美國行政部門、國會參眾兩院、重要智庫學者等，進行高達23場深度對談。（圖由國民黨提供）

2024/09/29 11:32

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨代表團昨日結束14天美國訪問行程返台，國民黨國際部主任黃介正今日指出，黨代表團這14天和美國行政部門、國會參眾兩院、重要智庫學者，以及美國總統候選人川普、賀錦麗兩大競選陣營政策智囊，進行高達23場深度對談，透過全方位的交流機會，闡述國民黨的國防和外交政策，既收連結國際之實，更達破民進黨抹黑抹紅大外宣之效。

黃介正表示，國民黨代表團此次訪美於華盛頓特區的拜會，在國民黨駐美代表處秦日新代表、沈正浩主任以及黨籍立委徐巧芯、外交顧問王鎧均的全力安排下，再次向美方友人明確表達黨主席朱立倫以「親美友日和陸」及「2D戰略」守護台海和平的堅定立場，訪團也在華府得到對美國11月總統大選的第一手觀察。

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黃介正提到，國民黨代表團全程參與「美台國防工業會議」，是國內各政黨發表演講場次最多的政黨。參與該會議的美國政府官員及產業領導階層，對於在立法院已經開議的情況下，國民黨做為國會多數，且是唯一有外交國防委員會立委親自出席的政黨，均表達高度重視與感謝。

黃介正指出，國民黨代表團除發表主題演講外，並與美國國務院、國防部、以及美國在台協會總部舉行閉門會談，向美方說明國民黨對美政策與緊密交流，國防預算規劃與投資優先順序，以及雙邊軍事安援合作重心等議題的完整看法，深受美方讚許。

國民黨代表團於14天訪美行程期間，和美國行政部門、國會參眾兩院、重要智庫學者等，進行高達23場深度對談。（圖由國民黨提供）

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