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四叉貓爆遭檢調約談名單「巧合」 集中3天內皆捐款30萬給民眾黨

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見。（資料照）

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見。（資料照）

2024/09/28 14:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，昨再約談前北市長柯文哲大帳房李文宗、前北市兵役局長及威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎等人，今晨檢方在訊後向北院將李、朱2人聲押禁見。對此PTT網路紅人「四叉貓」爆料，昨日約談名單中，大部分都捐了30萬政治獻金給民眾黨，而捐款時間都集中在2020年3月24日至26日。

四叉貓在臉書PO文表示，昨天京華城約談名單之中，大部分都捐了30萬政治獻金給民眾黨，捐款時間擠在2020年3月24～26日，難怪昨天許甫要去廉政署關心，笑死！

四叉貓指出，這些人分別為：童中白（前主播）捐30萬元、陳俊源（法務經理）捐30萬元、黃淑雯（財務）捐30萬元、洪秀鳳（京華租賃負責人）與張志澄（監察人）各自捐了3次10萬共30萬、陳秀桃（監察人）捐了2次10萬與2次5萬共30萬元、劉芷安（監察人）捐30萬元。

四叉貓在另一篇貼文補充，媒體公布的4個證人名字之中，現任大安分局行政組組長陳文鐘，在2019年底捐30萬元給台灣民眾黨，此人是柯文哲的前隨扈。

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