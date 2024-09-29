威京7人3天內捐給民眾黨210萬 鄭運鵬：背後可能有「指揮系統」

鄭運鵬在臉書發文分析「京華城集團」為何捐款給民眾黨，認為這種在短時間內集體捐款的行為，背後可能有個「指揮系統」。（資料照）

2024/09/29 11:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢廉持續追查京華城容積率案，網紅「四叉貓」28日爆料，檢廉日前約談的10名被告中，有7人於2020年3月24至26日各自密集捐贈30萬政治獻金給民眾黨。前立委鄭運鵬在臉書發文分析「京華城集團」為何捐款給民眾黨，認為這種在短時間內集體捐款的行為，背後可能有個「指揮系統」。

鄭運鵬表示，沈慶京曾是國民黨中常委，並非民眾黨支持者，沈是為了京華城翻身才攀附柯文哲，這是合理的「商業選擇」，而非「政治選擇」。沈在威京集團內的人事安排中用了不少文官退休人士，而台灣到目前能做到高階文官退休的人，當年大多加入過國民黨，這是時代因素所為，所以這些人也不可能是民眾黨支持者，待過北市府的高階文官，大部分也不喜歡柯。

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鄭運鵬指出，在京華城相關會議前後，這些幹部不約而同、甚至金額相同來贊助民眾黨，不可能是時間剛好的自發性行為，甚至也不會是自己口袋拿錢出來，應該是背後有個「指揮系統」。鄭運鵬認為，如果有個指揮系統，那麽30萬的金額只是法律能夠報稅的上限。鄭判斷金額應該不只如此，那段時間應該有透過親朋好友名義贊助，當作是指揮系統給人頭們的順水人情，讓他們用來抵稅，這點檢察官應該查得出來。

至於為何是捐給民眾黨而不是直接給柯文哲，鄭運鵬表示，如果柯文哲「知情」，大概是以「民眾黨沒錢」為名義，也自作聰明地請他們捐給政黨而非個人，這樣就不算貪污。況且柯再從民眾黨透過木可公司搬回來就好。

鄭運鵬強調：「如果柯文哲不知情，那捐給民眾黨幹嘛？不知情是說不過去的。柯文哲雖然沒出過社會，只是自以為很聰明，但是媒體人和司法體系也不會比較笨。」

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