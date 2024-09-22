美台國防工業會議22日揭幕 涉外人士揭美方訝異藍白人選徐巧芯、黃珊珊

「美台國防工業會議」美東時間22日至24日於美國費城舉行。涉外人士透露，國民黨派出過往鮮少參與台美國防事務的立委徐巧芯代表出席，讓美方感到訝異。 （資料照）

2024/09/22 14:18

〔記者黃靖媗／台北報導〕「美台國防工業會議」（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference）將於美東時間22日至24日於美國費城舉行。涉外人士透露，國民黨與民眾黨本次分別派出過往鮮少參與台美國防事務的立委徐巧芯與黃珊珊出席，讓美方感到訝異。

「美台國防工業會議」每年由美台商會舉辦，歷年來皆會邀請台美政府官員與在野黨代表與會，今年民進黨原由立委王定宇與台北市議員趙怡翔代表，但王定宇立院召委選舉不克參加；國民黨由立委徐巧芯與國際部主任黃介正出席；民眾黨原先傳出將由黨主席柯文哲率隊出席，後續改由立委黃珊珊、前秘書長周台竹代表出席。此外，美國國務院、國防部、美國在台協會皆派資深官員出席致詞。

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知情人士透露，徐巧芯過去被視為支持「疑美論」、較反美，美方原先預期國民黨將派陳永康等軍系立委，最後卻由徐巧芯受黨主席朱立倫欽點出席。

涉外人士指出，國民黨、民眾黨本次的出席人選都讓美方訝異，徐巧芯與黃珊珊過往的主要戰場皆在國內議題上，鮮少參與台美國防事務，其中國民黨努力重建在美國形象同時，卻安排如此「疑美」的徐巧芯代表與會，徐巧芯能否趁此機會洗白其反美立場，有待觀察。

涉外人士表示，多數美台國防工業會議的與會者都出席多年，對台美安全事務相當熟悉，關注要點將放在台灣在野黨是否願意支持政府提出之國防預算，以及對潛艦計畫、特別預算、非對稱轉型等專業議題的看法，而非國民黨與民眾黨在國內經常對賴政府兩岸立場的批判。

該人士表示，外交不應有政黨之別，更不應對外出口台灣國內的政治分歧，各政黨代表應秉持此信念與會，共同推動台美安全合作。

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