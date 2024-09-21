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    內政部推街道改善平台 8處優先改善路段票選出爐

    內政部推出「全民參與街道改善平台」，票選全台8處優先改善路段，示意圖。（資料照）

    內政部推出「全民參與街道改善平台」，票選全台8處優先改善路段，示意圖。（資料照）

    2024/09/21 18:00

    〔記者李文馨／台北報導〕為改善行人地獄問題，內政部推出「全民參與街道改善平台」，第一梯次民眾提案活動已於7月底結束，計有1萬2064件，票選全台8處優先改善路段，改善經費將由中央全額挹注。

    內政部表示，經彙整民眾提案及票選結果，計有桃園市楊梅區中興路、台中市南屯區向上路1段、新北市淡水區學府路、台北市大安區安居街、新竹縣竹東鎮東寧路2段、宜蘭縣羅東鎮文林路、嘉義市東區蘭井街、新竹市香山區大庄路等8處入選為優先改善路段。

    內政部指出，除了8處優先改善路段外，其餘獲得投票數達50票以上的提案路段，國土管理署將會函請地方政府評估案件可行性，如有需求可進一步申請經費補助，以提升街道環境安全及便利性；另為使民眾充分掌握工程進度，計畫核定後的設計說明會、工程變更會勘等各執行階段，皆會通知提案民眾，讓民眾可充分參與工程各執行過程，以落實全民參與街道環境改善的政策目標。

    內政部表示，「全民參與街道改善平台」是政府與民眾合作的重要管道，民眾可以提出符合在地需求的具體建議，並直接參與地方建設。為更廣泛邀請民眾參與，國土管理署預計於今年底辦理第2梯次提案活動，近期也將與公益團體研議相關宣傳策略，密切與學校溝通期能將人本交通的概念向下扎根，以鼓勵學子積極參與提案，增加提案族群的多樣性，讓國人享有平整、順暢及安全的通行環境。

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