高雄首場高中生交通藝術營 行促會︰台灣要走出行人地獄

高雄首次高中生交通藝術營。（圖由行促會提供）

2024/08/11 13:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄首次！李科永圖書館今年特別邀請高雄市行人路權促進會，策畫高中生交通藝術夏令營，引領學子認識當前交通議題，行促會強調，台灣要走出行人地獄，公民教育是其中一個必要途徑。

有別於其他營隊，交通藝術營老師帶著學生們設計街頭活動，到街道上與人互動，提升街道應有的生活感；有學生活動設計運用同理心工具，幫助路人體會視障者的步行困難，有幾位學生在玉竹商圈的路上放上瑜珈墊，邀請路人做瑜伽，想像一下目前街道缺乏的停留和休憩的功能，還有用膠帶貼出跳房子的遊戲，邀請路人思考走在路上遇到的重重阻礙。

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學生們藉由遊戲與路人一起反思「街道是為人而存在」的意義，值得一提的是，當瑜伽組學生在徒步區禁行汽車時段，仍遭強行進入的大貨車開車逼近學生，儘管有老師阻擋司機路過，司機依然要求學生讓路，以方便他卸貨。

藉此事件，老師也跟學生機會教育，街道上每個人都可以聲張自己的權益，但每個人在聲張自己權益前需自問：「我是否因為個人行為把他人的權益剝奪了？」；學生陳湘婷認為台灣落後許多國家很多，台灣人也習慣了這樣的環境，很感謝有這個活動讓她對街道多了許多不同以往的認知，也發現台灣街道有很多可以改善的地方。多數學生認為本次活動很好玩，也充滿知識性！不但認識到玉竹街的興衰，也學習未來如何切入他人觀點，參與公共議題的倡議。

高市行人路權促進會常務理事吳亭君表示，一個設計完善的城市街道，可以讓市民更安心走路，也更願意走路，人行道結合完善的大眾運輸系統，可以讓兒童與青少年能在城市自由且獨立的移動，增加行動能力，也能身心更健康。

行促會說明，高市府近年舉辦多場公民參與活動，逐漸希望能聽取青少年的聲音，高市李科永紀念圖書館連續3年辦理營隊，每年會以不同的社會議題並結合108課綱，希望培力高中生參與公共事務的能力。

高雄首次高中生交通藝術營。（圖由行促會提供）

高雄首次高中生交通藝術營。（圖由行促會提供）

高雄首次高中生交通藝術營。（圖由行促會提供）

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