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高雄要摘「行人地獄」惡名 8/12起專案取締「路口不停讓行人」

高雄市警局拚破除「行人地獄」惡名，8月12日起至9月底，全面展開專案取締「不停讓行人」違規。（記者黃良傑攝）

高雄市警局拚破除「行人地獄」惡名，8月12日起至9月底，全面展開專案取締「不停讓行人」違規。（記者黃良傑攝）

2024/08/10 09:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市府為破除「行人地獄」惡名，除了交通局積極檢討、改善交通設施，警察局也加強路口不停讓行人，以及對行人不友善的違規行為，今天再宣布自8月12日起至9月30日，全市執行「路口不停讓行人執法」專案勤務，同時於今年底前，擴大增設16處路口科技執法。

交通大隊統計高市今年1至7月底，全般行人交通事故總計發生154件，雖與去年下半年比較減少13件，下降7.8%，但行人A1（24小時內死亡）人數還有12人，經深入分析，其中有7件事故行人是肇事主因，高達58%，肇事主因分別為「行人穿越道路不當」及「闖紅燈」等違規態樣，顯示行人守法意識仍待加強。

此外，因為車輛未禮讓行人肇事的A1也有2件，約占16.7%，警方針對路口不停讓行人違規部分，今年內已增設21處「不停讓行人監測系統」科技執法設備，7月15日正式上線執法迄今，逐漸收到嚇阻成效，警察局配合交通局路口改善計畫，預計今年12月底前，持續擴大增設16處路口科技執法。

針對路口不停讓行人的駕駛行為，警方持續強化禮讓行人路權觀念，決定自8月12日起至9月30日，執行「路口不停讓行人執法」專案勤務，時間長達逾1個半月，將針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規（臨時）停車」、「道路障礙」及「行人違規穿越道路」等項目加強執法。

交通大隊強調，行人交通安全是全國重要交通政策之一，為展現改善道安決心，行政院去年已通過「行人交通安全政策綱領」，同年修正「道路交通管理處罰條例」條文，提高未停讓行人罰鍰上限及因而致人死傷罰則，並於去年6月底正式實施，提供行人更友善、安全的用路環境，警方也會依法加強取締。

高雄市警局拚破除「行人地獄」惡名，8月12日起至9月底，全面展開專案取締「不停讓行人」違規，駕駛留意以免荷包失血。（記者黃良傑攝）

高雄市警局拚破除「行人地獄」惡名，8月12日起至9月底，全面展開專案取締「不停讓行人」違規，駕駛留意以免荷包失血。（記者黃良傑攝）

今年內已增設21處「不停讓行人監測系統」科技執法設備，預計今年12月底前，持續擴大增設16處路口科技執法。（記者黃良傑攝）

今年內已增設21處「不停讓行人監測系統」科技執法設備，預計今年12月底前，持續擴大增設16處路口科技執法。（記者黃良傑攝）

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