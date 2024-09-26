應對緊急災害、灰色侵擾、認知作戰 賴清德：人民越團結、國家越安定

總統賴清德今天下午主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議指出，應對的挑戰有緩也有急，包含國家災害緊急狀況、長期遭受的灰色地帶侵擾及認知作戰等。（總統府提供）

2024/09/26 16:38

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天下午主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議指出，應對的挑戰有緩也有急，包含國家災害緊急狀況、長期遭受的灰色地帶侵擾及認知作戰等，未來將從3點強化、建構國家韌性，一個更強韌的台灣，將為全球的民主、和平、繁榮，帶來更多貢獻，「台灣人民越團結，國家就更安定；台灣社會準備越充足，國家就更安全；台灣越有自我防衛的決心，國際社會就更安心。」

賴清德指出，氣候變遷、大規模天然災害的衝擊，或威權主義擴張對民主的威脅，都不只是台灣的挑戰，也是全球的挑戰，已召開第一次會議的「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」及今天首次召開的「全社會防衛韌性委員會」，運作和目標都是環環相扣，都與「國家韌性」息息相關，要打造更強韌的台灣，積極應對挑戰，也加深台灣跟國際社會的合作。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，前總統蔡英文任內，政府盤點了公私部門的資源，為提升社會韌性奠定堅實的基礎。現在，要進一步從「盤點」到「驗證」，從3點強化，來建構「全社會防衛韌性」。第一點是，「居安思危、有備無患」，進行全方位的積極整備，讓國家有更堅實的力量、人民有更堅定的信心，在面臨災難或緊急狀況時，政府和民間都能夠即時發揮力量，維持社會的正常運作。

賴說，第二點是，「強化應變、有恃無恐」，擴大民力訓練及運用，並加強戰略物資的盤整與維生配送，強化能源及關鍵基礎設施的維持運作，健全社福醫療和避難設施的整備，以及確保資通、運輸和金融網絡的安全，持續精進台灣的應變量能。

賴指出，第三點是，「按部就班，有條不紊」，從中央到地方政府，要進行全方位的驗證和演練，並擴大跟民間團體和社會力量的連結，彼此攜手合作，以系統性、專業性方式，找出問題、擬定對策、落實執行，才能解決問題。

賴清德指出，上週六921大地震剛滿25年，25年來，我們持續提升台灣的防救災能力，如今建構「全社會防衛韌性」的目的，也是要讓每一個人在緊急危難時，找到自己能夠有所貢獻的最佳位置，保護自己、貢獻社會、嚇阻來犯的敵人，也讓所有國人，對台灣社會的持續性和未來充滿信心。

賴清德表示，「全社會防衛韌性」要應對的，有緩也有急，不只是國家災害緊急狀況，還有台灣長期遭受的灰色地帶侵擾、以及認知作戰等挑戰。他相信，一個更強韌的台灣，將為全球的民主、和平、繁榮，帶來更多貢獻，也相信，當台灣做好準備、展現決心，國際理念相近的夥伴，會更願意協助台灣，共同因應各種挑戰、降低風險。

「台灣人民越團結，國家就更安定；台灣社會準備越充足，國家就更安全；台灣越有自我防衛的決心，國際社會就更安心。」賴清德說，期待委員會肩負起強化「全社會防衛韌性」的艱鉅使命，盱衡全球情勢，建構國家韌性戰略的溝通協調平台，凝聚全民共識，提升國家整體的國防、民生、災防、民主四大韌性，讓台灣成為確保區域穩定與民主永續的重要基石。

「全社會防衛韌性委員會」設有4名顧問、23名委員，涵蓋社會不同領域產官學專家。（總統府提供）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農也是委員會成員。（總統府提供）

總統賴清德主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議指出，應對的挑戰有緩也有急，包含國家災害緊急狀況、長期遭受的灰色地帶侵擾及認知作戰等。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法