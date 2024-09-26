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檢調偵辦超思雞蛋案 蔣萬安、侯友宜要求盡速釐清還人民真相

針對檢調偵辦超思進口蛋品案件，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今（26日）都表示，希望司法儘快釐清真相，給民眾清楚的交代。（記者田裕華攝）

針對檢調偵辦超思進口蛋品案件，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今（26日）都表示，希望司法儘快釐清真相，給民眾清楚的交代。（記者田裕華攝）

2024/09/26 16:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕檢調偵辦超思進口雞蛋案件，昨天兵分14路搜索，在野黨質疑啟動調查太晚。對此，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今（26日）都表示，希望司法儘快釐清真相，給民眾清楚的交代。

蔣、侯2人今連袂出席2025雙北世壯運記者會，會前共同受訪，蔣萬安表示，當時台北市立場非常堅定要捍衛食品安全，因此有發文要求中央畜產會必須要補齊相關的證件，也很堅定的表達，如果逾期不補正，一定依法開罰，最後也取得相關證件，防堵可疑蛋品流入北市。他強調，對於此事檢調進入偵辦，希望儘速還給市民一個清楚的真相與交代。

侯友宜表示，超思問題已經1年多，這1年來很多民眾都非常關心，民眾都期待釐清當中的疑問，希望司法趕快釐清，還給民眾一個很明確的答案。

媒體詢問藍、白擋中央總預算案對地方建設的影響，蔣萬安表示，台灣是民主法治社會，中央政府也必須要聆聽民眾的心聲。

侯友宜說，中央、地方對預算都有共識，希望透過理性溝通解決，對於立法院的職權他表示尊重，也期待能有理性、雙向的溝通。對於雙北所受影響，他表示既定的延續性預算不受影響，在新興的計畫則會有適度的調整。

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