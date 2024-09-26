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    軍公教年改逾6年 挹注退撫基金累計突破3000億

    2018年7月起軍公教年改後，節省經費持續全數挹注退撫基金，至2025年累計已達3068億餘元，首度破3000億元。（資料照）

    2018年7月起軍公教年改後，節省經費持續全數挹注退撫基金，至2025年累計已達3068億餘元，首度破3000億元。（資料照）

    2024/09/26 06:32

    〔記者鍾麗華／台北報導〕2018年7月起軍公教年改後，節省經費持續全數挹注退撫基金，至2025年累計已達2774億餘元，其中明（2025）年為574.58億元，若加上今（2024）年與明年政府撥補的294億元，年改逾6年，總計挹注退撫基金達3068億餘元，突破3000億元大關。

    根據退撫法規，每年所節省退休撫卹經費支出應全數挹注退撫基金，另依據「陸海空軍軍官士官服役條例」規定，國軍因配合政府組織精簡政策，退撫基金財務缺口擴大，由退輔會分10年編列1000億元挹注。

    退撫基金管理局統計，年改節省的經費與國軍配合精簡政策，以挹注年度來看，2019年為國軍配合精簡政策100億元、2020年240.77億元、2021年386.85億元、2022年421.69億元、2023年511.64億元、2024年539.03億元，2025年574.58億元，累計年改節省金額至明年底超過2774.59億餘元，全數挹注退撫基金。

    2023年7月1日新進公教人員的退撫新制上路，與舊有退撫基金脫鉤，參與基金提撥人數縮減，基金收繳規模受影響，因此根據修正通過的「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，明定由政府分年編列預算撥補。

    行政院今年首度撥補100億元（公教各為50億元），明年已編列194億元，其中公務員120億元、教師74億元，兩年撥補共計294億元，若加計節省的退撫經費挹注2774億餘元，總計超過3068億元。

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