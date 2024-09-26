不紙上談兵！民安、萬安、漢光演習結合 全社會「無劇本演練」

黑熊學院21日在花博公園新生園區第四屆藍鵲行動大型演訓，讓學員在高壓的環境下，熟悉運用救護技術，提高戰災環境下的生存力。 （資料照）

2024/09/26 09:00

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天下午將主持首場「全社會防衛韌性委員會」，聚焦民力、物資、能源、醫療、資通5大主軸，據透露，國安會副秘書長徐斯儉將在專案報告提出目標，核心在於小規模的「無劇本演練」，可能有兵推、實地演練等開放形式，並納入明年的民安、萬安、漢光演習的動態規劃，當作前導或相關環節，「賴總統不喜歡紙上談兵，必須落實行動」。

全社會防衛韌性委員會由總統賴清德擔任召集人，副總統蕭美琴、府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮為副召集人。執行秘書為內政部長劉世芳、行政院政委季連成，副執秘為府副秘書長張惇涵，會議聚焦「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」、「資通、運輸及金融網絡安全」5大主軸。

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據透露，徐斯儉將在「全社會防衛韌性規劃與挑戰」專案報告說明5大主軸的概況、主要任務及未來目標，核心重點在於，未來半年到1年將規劃「無劇本」的小型演練，形式上可能有兵推、實地演練，「因為賴總統不喜歡紙上談兵，必須落實行動」，希望在委員會聽取意見後，動態調整應從哪些類別、領域進一步構思及規劃演練行動。

國安人士表示，「全社會防衛韌性」就是整個社會都要動員起來，過去的演練以政府部門為主，遇到緊急狀態、重大災難，傳統觀念會偏向「軍管民」，但這個想法應該被扭轉，提高民間參與度，讓人民了解「我也可以自救」，再關心社區，行有餘力支援軍方行動。委員會納入高比例民間代表，也希望更貼近現實，委員還能擔任「裁判」或「紅軍」來驗證相關需求、找出問題，同時持續擴散「自己的國家、土地，人民可以自己守護」的觀念。

知情人士說明，「無劇本演練」的形式很開放，可能有兵推、實地演練，可能是單項關鍵基礎設施或複合式演練，要盤整及驗證的項目很多，「賴總統不喜歡紙上談兵，必須落實行動」，演練也必須構思、規劃，希望藉由委員會討論，進一步了解可以從哪些類別、領域進行下一階段規劃，並透過不同領域的意見，驗證相關資源、規模是否足夠、如何精進等。

該人士舉民生物資配送為例指出，過去演練是由國防部副食供應站執行演練，還未曾結合超商、賣場、系統演練，委員會納入了物流配送等民間代表，也希望未來能進一步整合民間資源與力量，讓演練更貼近民眾需求，相關演練會是累積的過程，其基礎與結果可以納入明年民安、萬安、漢光的規劃，當作前導或相關環節的演練。

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