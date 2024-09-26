藍白阻擋治水預算 南市議會民進黨團籲謝龍介別漠視民意

南市議會民進黨團今天召開「協尋謝龍介」記者會，呼籲謝龍介不要「只有黨意、漠視民意」。（記者蔡文居攝）

2024/09/26 16:34

〔記者蔡文居／台南報導〕立法院新會期開始，藍白兩黨聯手退回明年度中央政府總預算案，包括台南的治水預算也遭殃。台南市議會民進黨團今召開「協尋謝龍介」記者會，呼籲謝龍介當上立委後，不要成為「只有黨意、漠視民意」的政客。

謝龍介回應說，民進黨上有來自賴清德的軍令狀，下有自己要對選民交代的表演慾，但大家都做過市議員，都審過預算，真的不必這樣唬弄老百姓。中央補助台南的治水經費，是延續性計畫，除非被刪除，否則根本不受影響。如今是退回請行政院重編，不是把預算刪掉，民進黨卻從中央到地方，急著出來造謠扭曲帶風向，請民進黨懸崖勒馬，重編了送進立法院，就馬上排審，但民進黨卻寧可造謠開戰，也不願意依法行政，到底有什麼困難？

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台南市議會民進黨團總召陳秋宏表示，今年的凱米颱風造成台南溪北地區多處淹水，許多鄉親泡在水裡生活好幾天，可見政府對於極端氣候必須投入更多的資源及心力防範。賴清德總統相當重視明年度治水預算的編列，治水預算規模總共551億元，較今年度增加40%，如今藍白合力阻擋台南市民的「救命錢」，還想選台南市長的謝龍介，「你聽見台南市民的怒吼了嗎？」

陳秋宏說，藍白兩黨對於中央總預算有意見應該逐筆好好審查，整份退回的作法只會被全台灣人民唾棄，謝龍介身為國民黨的不分區立委，又要角逐台南市長，如今台南人需要建設預算時卻不見蹤影，滿腦子只有政治操作的利益，而無視台南市民的迫切需求。

南市民進黨團呼籲，請藍白兩黨儘速讓中央總預算回到正軌審查，讓台南治水可以加緊腳步進行。

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