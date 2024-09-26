施景中還原篩檢BNT後遺症始末 揭柯文哲一舉動讓人傻眼

前台北市長柯文哲2021年11月曾專程至建國中學，視察研究心電圖施作流程。（資料照）

2024/09/26 08:30

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3年前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，台大醫院以心電圖篩檢早期偵測BNT疫苗引起的心肌炎研究案，近日再掀話題。台大婦產科名醫施景中今再度發文，強調有人說時任台北市長的柯文哲最先主張打BNT疫苗要做心電圖，「這是不正確的」，柯P一開始不支持，還說「那是你們自己要做的研究，關我什麼事？」事後卻一度無預警帶記者拍攝檢測，讓工作人員傻眼，成果記者會上，也完全沒提到站在背後執行計畫的教授群。

施景中表示，幾天前在回國轉機路上，寫了一篇疫苗回顧文，回國時原來的訊息已被扭曲，因為回國後相當忙碌，本不想回應，但文中的相關人士比他更生氣，所以只好講了，免得讓這一段歷史失真，也特別謝謝王主科教授和兒童基金會一群默默努力的無名英雄。

請繼續往下閱讀...

他提到，大家都說，柯P是最先主張打BNT疫苗時必須要做心電圖的，這是不正確的。自己把相關時序、訪問當事人整理如下。

文中提到，2021年9月初第一批BNT開打，有零星心肌炎出現，加上國外報導，因此家長人心惶惶，傳出不要讓小孩打第二劑的聲音（因國外報導心肌炎多半在第二劑出現）；施景中說，當時台積電、鴻海、慈濟辛苦交涉買來的第二批還在路上，如果任這聲音繼續發酵，那將枉費他們的苦心、也讓防疫出現破口。

有鍵於此，兒童心臟病基金會一群教授想為政府解套，期望先做一個公衛研究，如果在打第二劑前後幫這些青少年做EKG，或許可以找到發生心肌炎的人，給予治療讓家長安心。而如果發現打了BNT，其實心肌炎發生率極低，也可給民眾信心，未來就不需要大規模普篩EKG。

當時台大王主科教授等人聯絡上柯市長，想跟他提這想法，大約是2021年9月底10月初。結果第一次柯市長不見他們而找別人接待，折騰很久，王教授等人終於和柯P碰面尋求經費和協助。想不到柯P劈頭說：「那是你們自己要做的研究_關我什麼事？」據當時王教授回憶，當時市府也是覺得先進國家沒有先例所以不支持（和陳時中部長想得一樣）。

施景中提到，參與的陳益祥教授募款180萬、不足部份又由兒童心臟病基金會出了50萬。EKG機器則由王教授聯絡一位學長，捐助幾十台EKG機器。後來柯P總算責成市聯醫的副院長許家禎和教育局、學校協調，王教授等人也開始幫5800位青少年打BNT前和後各做一次心電圖。

當時柯P開始並不支持，後來勉力配合，不過在開成果記者會時，主導執行計劃的一群教授站在他後面，柯P卻一個字都沒提他們。甚至這些教授如火如荼做到第三家學校（建中）時，柯P無預警帶了一批記者來拍照採訪，讓工作人員當場傻眼。

施景中說，最後研究成果順利在去年刊登，結果證實EKG確實可在打疫苗的這些青少年身上，非常靈敏地提早看出輕微變化，但因心肌炎發生率非常低，作者等人也提醒，是否需全面對打疫苗者做普篩仍須考慮效益比。幸好這個研究結果出來，讓大家安心，同時也可考慮不用全面普篩。

施景中說，若問他2021年為什麼不支持EKG普篩、現在又這樣說？他強調，自己現在還是覺得不該普篩，立場沒變，真要普篩，政府要大規模施打BNT根本不可能。王教授所進行的是一個中型規模的研究，而且只找男校，結果更證實了當時這個看法。也可以說，如果不是當年他們的研究，政府在青少年防疫這一塊，早已產生破洞。因此特別謝謝王教授和兒童基金會那一群默默努力的無名英雄。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法