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中共隔44年射洲際彈道導彈 政院譴責中國持續威脅區域和平

中國相隔44年向太平洋試射洲際飛彈，國際評估射程涵蓋美國本土，是向美國釋放訊息。對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，中國持續在區域進行威脅和平現狀的軍事行為，政府對此表達譴責，也呼籲中國回歸國際常軌。 （行政院提供）

中國相隔44年向太平洋試射洲際飛彈，國際評估射程涵蓋美國本土，是向美國釋放訊息。對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，中國持續在區域進行威脅和平現狀的軍事行為，政府對此表達譴責，也呼籲中國回歸國際常軌。 （行政院提供）

2024/09/26 13:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國相隔44年向太平洋試射洲際飛彈，國際評估射程涵蓋美國本土，是向美國釋放訊息。對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，中國持續在區域進行威脅和平現狀的軍事行為，政府對此表達譴責，也呼籲中國回歸國際常軌。

中國人民解放軍火箭軍25日上午成功試射一枚洲際彈道飛彈，落入太平洋公海海域。這是中國44年來首度公開進行此類試射，引發美國、日本等國高度關注，恐將加劇區域緊張局勢。

李慧芝表示，在全球都共同關注、致力於區域安全穩定時，中國持續在區域進行威脅和平現狀的軍事行為，政府對此表達譴責，也呼籲中國要回歸到國際常軌。印太地區和平穩定是世界關注重點，台灣做為國際社會負責任的一員，會致力維持現狀，也會跟美國與理念相近的國家密切合作，為區域的和平穩定繁榮持續發展奉獻心力。

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