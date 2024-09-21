美澳峰會再重申台海和平穩定 外交部致謝：密集表態已成國際共識

外交部。（資料照）

2024/09/21 15:10

〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統拜登（Joe Biden）20日與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會晤後，重申對維持台海和平穩定，以及中國在南海等地區的脅迫及破壞穩定活動的關切，並再次強調將致力推動印太自由開放（FOIP）及安全穩定。我國外交部今（21）對此表達誠摯感謝與歡迎。

美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間本（9）月20日在美國德拉瓦州會晤澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），會後白宮新聞稿指出，美澳領導人曾就雙方所共同支持的維持台海和平穩定進行討論，並對中國在包括南海等地區的脅迫及破壞穩定的活動表達關切；美澳並重申將致力推動自由開放、安全穩定的印太地區。

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外交部表示，此為美澳繼8月「美澳部長級諮商」（AUSMIN）聯合聲明中公開表達對台灣全方位的堅定支持後，雙方領袖再度展現對維持台海和平穩定的重視，對此表達誠摯歡迎及感謝。

外交部指出，美國及澳洲等理念相近國家持續密集以發表聲明等方式展現對台海和平穩定的共同立場，充分顯示維護台海和平與穩定已成為國際間的共識。

外交部強調，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與理念相近國家共同捍衛自由、民主及法治的共同價值，以及以規則為基礎的國際秩序，並守護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

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