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花蓮縣拖到21:10宣布放颱風假 民眾灌爆「縣長媽媽」徐榛蔚臉書

花蓮縣長徐榛蔚晚間9點10分宣布，明天停班停課。（取自徐榛蔚臉書）（記者花孟璟攝）

花蓮縣長徐榛蔚晚間9點10分宣布，明天停班停課。（取自徐榛蔚臉書）（記者花孟璟攝）

2024/07/23 21:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕凱米颱風來襲，預估今晚到明天影響台灣最劇烈，氣象署預報最新路徑還往南修正，有可能在宜蘭花蓮間登陸！花蓮縣政府原定今天晚上8點宣布是否停班停課，但拖到晚間8點50分都無法確定，花蓮縣長徐榛蔚的臉書也被鄉民灌爆，短短半小時湧進將近200條留言，希望「縣長媽媽快做出決定」。

今天晚間從苗栗以北各縣市已經全部宣布24日放颱風假，花蓮縣隔壁的台東已經宣布照常上班，花蓮放不放颱風假？花蓮縣政府今天晚間6點開始召開凱米颱風災前應變會議，原預定晚間8點宣布，花蓮縣府直到9點10分左右，才終於宣布明天停班停課。

苗栗以北至宜蘭在今天晚上8點以前，全部都宣布放颱風假，但花蓮縣政府的「快訊」，直到晚上9點10分才宣布：「考量0403地震後土石鬆動，颱風帶來的降雨將有危險疑慮，目前累積雨量達350毫米已達停班停課標準，故明（24）日花蓮縣全縣停止上班、停止上課。」

縣府指出，24日、25日颱風影響甚鉅，提醒鄉親留意萬里溪、木瓜溪上游堰塞湖，勿靠近中下游河道；縣內有多個進行中的復建工程與公共工程，及早做好防颱準備，請管理單位注意加固，並請鄉親非必要切勿外出、注意居家及自身安全。

花蓮縣府今天傍晚4點災害中心一級開設、晚上6點開始召開災前應變會議，縣府稍早曾對媒體表示，預計晚上8點宣布是否上班上課訊息，縣府也透過line群組宣布「最新消息可以參考縣長徐榛蔚臉書，但徐只在8點15分發出一篇貼文，表示凱米暴風圈半徑220公里，預計將在週三（24）清晨接觸台灣陸地，週四（25）整天暴風圈將籠罩台灣各地，最快週四（25）深夜才會脫離，「榛蔚提醒家人們提高警覺，勿前往海邊、河岸、溪流，隨時關注颱風動態，榛蔚關心您」！

由於貼文完全沒提及是否有颱風假或不放假，讓徐榛蔚臉書貼文下方湧入大批網友抱怨「都幾點了，首當其衝的花蓮到底要拖多久才宣布」、地方媽媽更擔憂重演「送完孩子到公司打卡完畢，之後縣府才宣布停班課」？「可以學一下高雄市長講重點嗎」？

花蓮民眾貼文灌爆徐臉書。抱怨為何颱風首當其衝的花蓮縣，可以猶豫那麼久。（徐榛蔚臉書）

花蓮民眾貼文灌爆徐臉書。抱怨為何颱風首當其衝的花蓮縣，可以猶豫那麼久。（徐榛蔚臉書）

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