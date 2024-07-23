不滿「善樑」被改成「拆樑」 國民黨基隆市黨部提告
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〔記者吳昇儒／基隆報導〕前總統馬英九21日前往基隆市，力挺遭遇民間發起罷免的市長謝國樑，其中的文宣圖卡「反惡罷、挺善樑」被公民團體改為「挺罷樑」，國民黨基隆市黨部今（23）日上午11時許前往基隆地檢署提告。
國民黨基隆市黨部發言人郭建芳表示，罷樑團體未經黨部允許，擅自惡意篡改黨部製作的馬英九支援謝國樑的「反惡罷、挺善樑」動員文宣，造成公眾混淆，今天偕同委任律師到地檢署告發，黨部認為罷團體涉犯刑法第210條的偽造、變造私文書罪及公職人員選舉罷免法第104條，意圖使被罷免人罷免案透過或否決而傳播不實之事，以及著作權法第91條及第92條之侵害他人著作財產權等。
郭建芳說，把馬英九前總統反惡霸挺善良改成挺罷樑，不僅完全的背離事實，更損害馬前總統之聲譽，同時也侵害國民黨基隆市黨部的著作財產權。公民團體可以用自己的文宣表達訴求，不應惡搞前總統制造假訊息，希望地檢署能儘快的展開調查。
「拆樑行動」：
公民團體「山海公民拆樑行動」今日也發出聲明指出，依著作權法第52條之規定：「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。」
「拆樑行動」強調，反對謝國樑市長的民眾自發性以詼諧諷刺方式，戲謔改作該看板圖文，是人民表達言論自由的方式，未涉犯誹謗或侵害著作權等違法行為。
「拆樑行動」批評謝市府不斷以行政資源試圖干預罷免，處處阻撓人民合法行使憲法保障之罷免權、如今又要濫用司法資源，藉此打壓人民合法行使憲法保障的言論自由，顯見謝市府的粗暴顢頇。面對謝國樑市府種種小手段，拆樑團體也會重新回到街頭，持續向民眾宣導如何寄回查詢單、持續與基隆市民朋友溝通以表達述求。也請謝市府及國民黨停止刻意分化及抹黑的行為，拆樑團體從未以罷免之名義抵制任何商家。