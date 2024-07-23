不滿「善樑」被改成「拆樑」 國民黨基隆市黨部提告

國民黨基隆市黨部書記長及發言人今日到地檢署對罷樑團體提出違反選罷法等告訴。（記者吳昇儒攝）

2024/07/23 12:26

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〔記者吳昇儒／基隆報導〕前總統馬英九21日前往基隆市，力挺遭遇民間發起罷免的市長謝國樑，其中的文宣圖卡「反惡罷、挺善樑」被公民團體改為「挺罷樑」，國民黨基隆市黨部今（23）日上午11時許前往基隆地檢署提告。

國民黨基隆市黨部發言人郭建芳表示，罷樑團體未經黨部允許，擅自惡意篡改黨部製作的馬英九支援謝國樑的「反惡罷、挺善樑」動員文宣，造成公眾混淆，今天偕同委任律師到地檢署告發，黨部認為罷團體涉犯刑法第210條的偽造、變造私文書罪及公職人員選舉罷免法第104條，意圖使被罷免人罷免案透過或否決而傳播不實之事，以及著作權法第91條及第92條之侵害他人著作財產權等。

郭建芳說，把馬英九前總統反惡霸挺善良改成挺罷樑，不僅完全的背離事實，更損害馬前總統之聲譽，同時也侵害國民黨基隆市黨部的著作財產權。公民團體可以用自己的文宣表達訴求，不應惡搞前總統制造假訊息，希望地檢署能儘快的展開調查。

「拆樑行動」：

公民團體「山海公民拆樑行動」今日也發出聲明指出，依著作權法第52條之規定：「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。」

「拆樑行動」強調，反對謝國樑市長的民眾自發性以詼諧諷刺方式，戲謔改作該看板圖文，是人民表達言論自由的方式，未涉犯誹謗或侵害著作權等違法行為。

「拆樑行動」批評謝市府不斷以行政資源試圖干預罷免，處處阻撓人民合法行使憲法保障之罷免權、如今又要濫用司法資源，藉此打壓人民合法行使憲法保障的言論自由，顯見謝市府的粗暴顢頇。面對謝國樑市府種種小手段，拆樑團體也會重新回到街頭，持續向民眾宣導如何寄回查詢單、持續與基隆市民朋友溝通以表達述求。也請謝市府及國民黨停止刻意分化及抹黑的行為，拆樑團體從未以罷免之名義抵制任何商家。

國民黨基隆市黨部書記長及發言人偕同律師今日到地檢署對罷樑團體提告。（記者吳昇儒攝）

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