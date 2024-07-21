為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

馬英九「挺善樑」圖片被惡搞「挺罷樑」 國民黨基市黨部批卑劣

國民黨全面發動「反惡霸挺善樑」宣講行動，今天（21日）由前總統馬英九到基隆南興市場宣講，國民黨基隆市黨部日前發出動員文宣，卻被公民團體搞創意，修改張貼文字成為挺罷樑。（記者俞肇福翻攝自山海公民拆樑行動）

國民黨全面發動「反惡霸挺善樑」宣講行動，今天（21日）由前總統馬英九到基隆南興市場宣講，國民黨基隆市黨部日前發出動員文宣，卻被公民團體搞創意，修改張貼文字成為挺罷樑。（記者俞肇福翻攝自山海公民拆樑行動）

2024/07/21 13:56

〔記者俞肇福／基隆報導〕前總統馬英九今天（21日）前往基隆七堵南興市場，用行動力挺基隆市長謝國樑，但國民黨在社群媒體臉書張貼的動員文宣，卻被罷樑團體移花接木貼在臉書，利用原有海報內容及圖片，把馬英九「反惡罷、挺善樑」的文字改成「挺罷樑」。國民黨基隆市黨部痛批手段卑劣，民眾則呈現看法兩極。

罷樑團體對此回應，秉持著公民團體的創意多元性，表明訴求，並傳達對於藍營政治明星到訪的歡迎。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，罷樑團體這種行為性質惡劣，市黨部強烈譴責使用卑劣的手段，把馬英九前總統「反惡罷、挺善樑」改成「挺罷樑」，讓民眾誤解，是相當不好的手段；吳國勝指出，公民團體可以用自己的文宣表達訴求，但不應惡搞前總統，黨部保留法律追訴權。

基隆市政府發言人呂謦煒說，不樂見公民團體的文宣用魚目混珠的方式刻意誤導，這樣也無助於真正的民主政治發展，基隆市政府專心拚市政，會讓更多民眾了解市政的亮點。

公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，就目前國內外實務上來看，大部分的迷因（meme）作品，大多以詼諧仿作（parody）、kuso的作品為主，轉傳/轉貼作品的行為也多是不涉及營利，因此多是落在合理使用的範圍內。

李晏蓉指出，他們秉持著公民團體的創意多元性，以及網路流行的迷因文化，而進行創作，希望以詼諧、和平、理性的抗爭方式，表明訴求，並傳達我們對於藍營政治明星到訪的歡迎。

李晏蓉指出，感謝各界的關注與提醒，未來他們團隊會持續專注在罷免活動上，同時也鼓勵民眾在資訊大爆炸的現代，持續培養媒體識讀的能力。

民眾陳小姐說，人民又不是笨蛋，馬英九是國民黨，怎麼可能去挺罷樑，就是炎熱的夏天，年輕人搞KUSO要搏君一笑，哪裡會真的相信馬英九會「挺罷樑」！

民眾胡先生說，民主是「我不同意你的說法，但我誓死捍衛你表達意見的權利」，所以年輕人起來發動罷樑，只要論述有道理，自己十分支持。不過，他建議，與其利用別人的圖片與文字，還不如自己創作的圖片與文字，更具說服力，也不用被人家當成話柄攻擊。

國民黨全面發動「反惡霸挺善樑」宣講行動，今天（21日）由前總統馬英九到基隆七堵區南興市場宣講。（記者俞肇福翻攝）

國民黨全面發動「反惡霸挺善樑」宣講行動，今天（21日）由前總統馬英九到基隆七堵區南興市場宣講。（記者俞肇福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
基隆選委會主委、總幹事皆謝國樑市府官員兼任 綠要求請假迴避
2024/07/17 17:53

基隆選委會主委、總幹事皆謝國樑市府官員兼任 綠要求請假迴避
基隆選委會要寄2萬5千份查詢書？經費表流出惹怒罷樑團體
2024/07/19 18:59

基隆選委會要寄2萬5千份查詢書？經費表流出惹怒罷樑團體

桃市府趣桃Chill嗨嗨近百萬觀看 第2季《Chill桃不一樣》7/26開播
馬英九讚基隆政績被罵臭要飯的 謝國樑緊握馬自稱「勝利重握」
2024/07/21 12:10

馬英九讚基隆政績被罵臭要飯的 謝國樑緊握馬自稱「勝利重握」
傳基市選委會將寄出2萬份查詢單 拆樑團體：罷免案恐遭沒收
2024/07/17 22:33

傳基市選委會將寄出2萬份查詢單 拆樑團體：罷免案恐遭沒收

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播