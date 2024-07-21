馬英九「挺善樑」圖片被惡搞「挺罷樑」 國民黨基市黨部批卑劣

國民黨全面發動「反惡霸挺善樑」宣講行動，今天（21日）由前總統馬英九到基隆南興市場宣講，國民黨基隆市黨部日前發出動員文宣，卻被公民團體搞創意，修改張貼文字成為挺罷樑。（記者俞肇福翻攝自山海公民拆樑行動）

2024/07/21 13:56

〔記者俞肇福／基隆報導〕前總統馬英九今天（21日）前往基隆七堵南興市場，用行動力挺基隆市長謝國樑，但國民黨在社群媒體臉書張貼的動員文宣，卻被罷樑團體移花接木貼在臉書，利用原有海報內容及圖片，把馬英九「反惡罷、挺善樑」的文字改成「挺罷樑」。國民黨基隆市黨部痛批手段卑劣，民眾則呈現看法兩極。

罷樑團體對此回應，秉持著公民團體的創意多元性，表明訴求，並傳達對於藍營政治明星到訪的歡迎。

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國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，罷樑團體這種行為性質惡劣，市黨部強烈譴責使用卑劣的手段，把馬英九前總統「反惡罷、挺善樑」改成「挺罷樑」，讓民眾誤解，是相當不好的手段；吳國勝指出，公民團體可以用自己的文宣表達訴求，但不應惡搞前總統，黨部保留法律追訴權。

基隆市政府發言人呂謦煒說，不樂見公民團體的文宣用魚目混珠的方式刻意誤導，這樣也無助於真正的民主政治發展，基隆市政府專心拚市政，會讓更多民眾了解市政的亮點。

公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，就目前國內外實務上來看，大部分的迷因（meme）作品，大多以詼諧仿作（parody）、kuso的作品為主，轉傳/轉貼作品的行為也多是不涉及營利，因此多是落在合理使用的範圍內。

李晏蓉指出，他們秉持著公民團體的創意多元性，以及網路流行的迷因文化，而進行創作，希望以詼諧、和平、理性的抗爭方式，表明訴求，並傳達我們對於藍營政治明星到訪的歡迎。

李晏蓉指出，感謝各界的關注與提醒，未來他們團隊會持續專注在罷免活動上，同時也鼓勵民眾在資訊大爆炸的現代，持續培養媒體識讀的能力。

民眾陳小姐說，人民又不是笨蛋，馬英九是國民黨，怎麼可能去挺罷樑，就是炎熱的夏天，年輕人搞KUSO要搏君一笑，哪裡會真的相信馬英九會「挺罷樑」！

民眾胡先生說，民主是「我不同意你的說法，但我誓死捍衛你表達意見的權利」，所以年輕人起來發動罷樑，只要論述有道理，自己十分支持。不過，他建議，與其利用別人的圖片與文字，還不如自己創作的圖片與文字，更具說服力，也不用被人家當成話柄攻擊。

國民黨全面發動「反惡霸挺善樑」宣講行動，今天（21日）由前總統馬英九到基隆七堵區南興市場宣講。（記者俞肇福翻攝）

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