幼兒園性侵案遭撻伐 國民黨嗆民進黨：啃人血饅頭

國民黨指出，2022年發生狼師案，時任北市議員的吳沛憶對幼兒園案緘默不語，在議會系統完全查不到對於此案的發言紀錄。（取自臉書「中國國民黨 KMT」）

2024/07/18 19:34

〔記者施曉光／台北報導〕台北市近日爆發幼兒園狼師性侵學童案，國民黨執政下的台北市政府遭外界撻伐消極應對，導致多名幼童持續受害。民進黨立委吳沛憶、林月琴與勵馨基金會今日出面指控幼童家長曾寫信給台北市長蔣萬安，卻沒有得到任何回應。國民黨今日下午透過臉書幫台北市政府背書，強調北市府積極應對幼兒園狼師案，並反指吳沛憶豪無作為，卻一直刷存在感。

國民黨表示，北市幼兒園狼師案令社會感到痛心與不安，身為執政黨的民進黨與立委卻不顧孩童與家長心聲，為自己的政治紅利不斷造謠，大啃人血饅頭！

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國民黨指出，2022年發生狼師案的時候，時任台北市議員的吳沛憶對於幼兒園案緘默不語，在議會系統完全查不到對於此案的發言紀錄，如今當上立委後，不斷張牙舞爪指責北市府，以政治口水消費幼童悲劇，請問吳沛憶有何居心？

國民黨強調，台北市政府在接獲報案後便積極應對，包括重罰嫌犯與園長並廢止幼兒園營業登記，北市府教育局與過去擔任台北市議員的徐巧芯在2023年8月接到家長的投訴後召開協調會，讓孩童家長一對一確認監視器內容，近日立法院還三讀通過國民黨團提出「兒童及少年性剝削防制條例」，加重刑責。

國民黨要求民進黨停止進行惡意的政治攻擊，呼籲朝野政黨一起努力，共同推動更完善、更有保護力的兒少法案，讓家長放心，孩童有健康安全的環境平安長大。

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