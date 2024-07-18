幼兒園狼師案延燒 民眾黨認首次通報柯文哲任內：有值得檢討之處

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2024/07/18 19:22

〔記者林哲遠／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，此案件在2022年7月首度通報，前台北市長柯文哲、前副市長黃珊珊遭抨擊，近一年無作為。對此，民眾黨今日發布聲明表示，回頭檢視這段過程，在「兒少保障」與「教保員停職」的平衡之間，相關主管單位確實有值得檢討之處，

民眾黨表示，針對台北市發生令人痛心的幼兒園狼師案，狼師的行徑人神共憤、天理難容，感到十分痛心，每次個案牽涉的不只是一個孩子的一生、更是一個家庭的一輩子，孩子都是我們的寶貝，不應因任何疏漏使他們暴露在危險之中。

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民眾黨指出，此案件首次通報發生在柯文哲市長執政時期，接到通報後，相關局處即進行訪視與調查，然而據了解，當時監視器並未拍攝到足以佐證之有力證據，全案進入司法調查後，2023年檢方以不起訴處分，2023年7月陸續出現其他家長投訴，狼師被羈押後，才有更多證據被發現。

民眾黨認為，回頭檢視這段過程，在「兒少保障」與「教保員停職」的平衡之間，相關主管單位確實有值得檢討之處，除了調閱監視器，教育前線的訪視與訪談應加強，以避免教育現場發生內部包庇或隱匿情事；當幼兒園出現體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待之行為並遭到裁處，該幼兒園被公佈周知的時間，也應該考慮修法適度延長，還給家長與大眾知的權利，並避免孩童遭到不可挽回的終身傷害。

民眾黨重申，本黨重視兒少保護議題，針對這起悲劇，必須檢討並致力完善法規制度，為了孩子，民眾黨會做的更好。

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