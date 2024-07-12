民進黨率青鳥世代訪台積電 林右昌：政治人生就像打電玩

林右昌以電玩遊戲「薩爾達傳說」為例說，政治的人生就像打電動，要先練功、打怪，才能破關升級。（圖由民進黨提供）

2024/07/12 19:23

〔記者陳政宇／台北報導〕民主進步黨昨起舉辦三天兩夜的「2024國務青旗艦營－民主充電站」營隊活動，多數成員都是關注國會濫權議題的「青鳥世代」，並於今（12）日參訪台積電創新館等地。民進黨秘書長林右昌除了以電玩神作「薩爾達傳說」比喻政治人生，勉勵有志於政治工作的年輕人；林也強調執政黨應保持開放胸襟，須聽取青年聲音、深入基層。

今年國務青旗艦營以「模擬執政黨」為主軸，安排旗艦卡司授課，約有來自全國各地的80位學員參加，營隊第一天由林右昌、民進黨發言人吳崢、中華文化總會秘書長李厚慶、立委吳思瑤、國立陽明交通大學特聘教授林志潔輪流授課；第二天則前往新竹科學園區與竹北市公所等地參訪。

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林右昌以「民主的價值與理念：Open Dpp」為題，從自身經歷出發，分享從政歷程。林並舉電玩遊戲「薩爾達傳說」為例，勉勵有志於政治工作的年輕人，政治的人生就像是在打電動。打RPG（角色扮演遊戲）時，要先練功、打怪，才能破關升級，每個階段都有很多不同的挑戰，只要大家的態度不變，對自己未來的方向很明確，就能關關難過關關過。

林右昌也強調，政黨也不只是一個選舉機器，政黨代表的是一種價值，選舉的目的是為了要實現政黨的價值跟理想。在執政時，黨是執政價值的靈魂，黨應作為與社會溝通的平台，如果沒有這樣的自覺，便容易與基層民眾疏遠。執政黨應該保持開放胸襟，除了聽取青年的聲音，還要深入基層。唯有持續與民間對話，保持開放與自信，民進黨才有辦法持續成長、前進，領導台灣成為更開放、更進步的國家。

民進黨青年部主任阮俊達則說明，與以往相比，今年國務青旗艦營有三個「最」顯著的不同，分別是面試競爭最激烈（錄取率僅三成，後來增額錄取到約四成）、學員平均年齡最低（21歲）、女性學員比例最高（佔三分之二）。此外，幾乎所有學員都有參與青鳥行動，相當感謝「青鳥世代」帶著熱忱與創意前來參加營隊、認識民進黨。

民進黨今安排國務青學員參訪台積電創新館、台積電交大能源教育館及竹科管理局，實地了解「護國群山」成就及背後來自政府的政策支持。（圖由民進黨提供）

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