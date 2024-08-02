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彭金隆︰金融市場如開車 可安全煞車才來催油門

金管會主委彭金隆接受「官我什麼事」節目專訪，將打造一個安全與發展「並進」的新金融市場。（攝影記者陳宇睿）

金管會主委彭金隆接受「官我什麼事」節目專訪，將打造一個安全與發展「並進」的新金融市場。（攝影記者陳宇睿）

2024/08/02 10:20

〔記者王孟倫／台北報導〕展望台灣金融市場，金管會主委彭金隆接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，要打造一個安全與發展「並進」的新金融市場，他更用開車來比喻，強調「安全」就如同煞車、「發展」就像油門，只有在安全確保的前提之下，才有發展的方向及可能。

至於這是否意味，未來裁罰金額或件數會減少？彭金隆提出10字箴言：「監理不能鬆、發展不能忘」，強調監理不會因此就放鬆。

今年5月20日接下金管會主委這個重擔，外界自然對新任主委有很多的期待；過去擔任學者時期，彭金隆有「點子王」之稱，他將如何擘劃台灣的金融市場及推動金融相關政策，主軸為何？

彭金隆接受專訪表示，他會打造一個「安全與發展並進的新金融市場」，並以開車來比喻說明。他指出，這裡使用的名詞是「並進」而不是「並重」，是因為安全跟發展這兩件事情，一定是有先後次序的關聯性。

「就像我們現在開車，你上車要發動，必然先踩住剎車，確定那個剎車是安全穩健的，這車子才能發動前進。」彭金隆說，我們坐在車上，穩穩地踩住剎車，當然安全、沒有問題；但是坐在車上目的，絕對不是踩著煞車、停在原地不動，而是要進前，車子前進要靠油門，這個油門就是「發展」。

彭金隆提醒，一定要先確保煞車（安全）是穩定的，所以我們才會前進（發展）；而且我們在整個金融市場裡面，發展過程為什麼這麼重要，因為它攸關了我們這麼多的從業人員，金融業是整個產業發展的心臟，它提供了企業源源不絕的金流。

由於過去金管會常被抱怨，主管機關監理太嚴格、裁罰太重，這是否代表，金管會未來裁罰件數或金額會減少？對此，彭金隆回應，從發展與監理或安全來說，大家可能會認為兩者是衝突的，進一步衍生，「既然要發展，是不是監理就會跟著放鬆？」

但彭金隆直言，就像開車的油門跟剎車，不能說誰比較重要，或誰可以完全只靠一方，因為這兩個應該相輔相成的；用比較白話來說，就是第一個要先「強健體魄」，比如說我們要求金融機構，要有很好的資本適足率（RBC），它可以對抗風險，先要把自己的身體強健起來。

彭金隆強調，這是主管機關對金融機構的安全管理，最重要的一個根本，體質健全才有安全；金融市場的安全跟發展兩者完全不相抵觸，而且是互相幫忙。

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