基隆中正公園遊戲場啟用 林右昌未受邀

2024/07/11 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中正公園兒童遊戲場整建後昨（十）日啟用，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌九日在臉書說，基隆市長謝國樑還是沒有邀請他出席，雖然可惜，但他要為基隆加油打氣。謝國樑昨未出席啟用活動，由副市長邱佩琳代表參加；邱佩琳表示，林右昌現在擔任民進黨秘書長職務，身分不太適合出席，因此沒有邀請。

林︰雖可惜 仍為基隆加油打氣

基隆市政府向中央爭取補助，將中正公園遊戲場整建為親子共融遊戲場，除保留大象裝置藝術，新設三層樓高的遊戲塔等多項遊樂設施，昨由邱佩琳、議長童子瑋、副議長楊秀玉、多位議員及國土管理署副署長徐燕興共同主持啟用儀式。

請繼續往下閱讀...

邱佩琳致詞說，市政建設需要一棒接一棒，現在的市府團隊接下遊戲場工程，努力完成，這不是一個人的功勞，而是市府團隊及全體議員努力的成績。童子瑋也說，內政部兩位前部長徐國勇、林右昌接力挹注經費，謝國樑上任後努力完工，一棒接一棒讓市民看到施政結果。

徐燕興擔任基隆市都市發展處長時，一手規劃兒童遊戲場，昨天在啟用儀式上，喜悅全寫在臉上。

民進黨議員張顥瀚說，中正公園遊戲場啟用是基隆大事，很遺憾謝國樑可能有政治考量，沒有邀請林右昌；議員施偉政則要謝國樑心態健康一點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法