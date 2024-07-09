鄭文燦1200萬交保境管 林右昌：尊重司法調查、陰謀論大可不必

前海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，民進黨秘書長林右昌表示，廉政會已決議若羈押確定將循往例停權，一切尊重司法調查。（記者詹湘淇攝）

2024/07/09 15:34

〔記者詹湘淇／台北報導〕前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦疑涉入華亞科技園區土地開發弊案，原裁定以500萬元交保，經桃檢抗告後發回更裁，桃園地院今重開羈押庭後裁定以1200萬交保。民進黨秘書長林右昌受訪表示，廉政會已決議若羈押確定將循往例停權，一切尊重司法調查；至於黨內派系鬥爭問題，當然現在陰謀論很多，但這些大可不必。

林右昌今出席民進黨台北市黨部第20屆主任委員、評議委員會召集人執行委員、評議委員就職典禮。媒體詢及鄭文燦交保金額提高，黨內是否會祭出處分？林右昌表示，廉政會昨已決議若羈押會依照往例停權，目前桃院僅裁定提高交保金額，沒有羈押情形，至於其他處分則屬廉政會職權，他不便置喙。

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媒體詢問鄭文燦案是否與黨內派系問題有關？林右昌回應，現在陰謀論很多，但相關揣測大可不必，民進黨自我標榜「清廉、勤政、愛鄉土」，有非常嚴謹的廉政體制，不論是任何案件都會依照相關程序處理。

針對新北選戰，林右昌表示，現在談2026年都太遙遠，民進黨已邁入第九年執政，要持續推進國家的重大施政，積極解決人民關心的課題。

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