google評分吊車尾 彭金隆：虛心檢討

金管會主委彭金隆（圖左）接受本報「官我什麼事」節目專訪錄影。（攝影記者陳宇睿攝）

2024/08/02 10:30

〔記者王孟倫／台北報導〕許多網友會參考Google評分作為挑選餐廳或購物參考，在政府主要部會當中，分數最低是金管會，僅1.5顆星，200多則留言幾乎都是負評；對此，金管會主委彭金隆在接受本報「官我什麼事」節目專訪回應，任何對於金管會的批評跟指教，都會虛心檢討，是不是有什麼地方做不好，可以來改善。

Google的評分是一顆星到五顆星，在政府各機關當中，例如數發部為4.3顆星、外交部3.6顆星、中央銀行為3.3顆星、內政部2.5顆星、財政部2.4顆星、主計總處1.9顆星，而金管會僅1.5顆星，敬陪末座。

請繼續往下閱讀...

由於彭金隆是上任只有兩個多月，怎麼看待這樣的結果？有沒有辦法擴大宣傳或說明，來扭轉外界的負面印象？

「我自己也非常的驚訝，就是我們在Google的評分還有這麼大努力的空間」，彭金隆回應，任何一個人對金管會的批評跟指教，他們都會虛心檢討，尤其會這麼低，當然會來想想看，是不是有些什麼地方做得不好可以來改善。

彭金隆分析，金管會的工作對一般的民眾來講，可能看到的只是其中一部分，也就是「BtoB」與「BtoC」的不同。我們監理或發展對象是企業，而大部分的民眾，除非有發生一些比如說消費糾紛，這時候才會想到金管會。

但是一般來說，金管會主要的業務還是針對金融機構，還有金融業進行監理。彭金隆直言，金融監管的工作，本質上本來就不是討好的工作，它本來就不是去討好誰的工作，「這個是扮演壞人的角度」。

不過，他也強調，假設是在BtoC的部分，比如說金管會對消費者爭議的處理，或是機制的建立沒辦法讓民眾滿意，這部分金管會就是責無旁貸。

彭金隆舉例，例如金管會在消費者保護的機制裡面，比如說消費評議機制，是不是有讓消費者覺得沒辦法被公平對待，當然會來好好的來檢討。

不過，彭金隆也指出，若是金管會對產業的監理，並不會去討好所謂的評分，但是會戒慎恐懼的去看看原因在哪裡？也就是說，如果評論下面都留意見，如果是真的有道理的，金管會一定會請同仁好好來做檢討；但是某些制度上面，必須扮演所謂不討好的角色，金管會也不會去迴避。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法