考試院人事案審查適用新法或舊法？ 朝野協商無共識

立法院朝野黨團今日協商「考試院人事同意權案」等案。（記者謝君臨翻攝）

2024/07/09 14:11

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院朝野黨團今（9）日協商「考試院人事同意權案」等案。由於「立法院職權行使法修正案」已公布施行，但目前憲法法庭仍在審查其合憲性，引發人事同意權部分到底應適用舊法或新法爭議。國民黨團主張「實體從舊、程序從新」原則，民進黨團則認為應待憲法法庭裁定，最終朝野無法就相關程序達成共識。

考試院第13屆正、副院長黃榮村、周弘憲等人任期將於8月31日屆滿。總統賴清德已於5月31日依法提名周弘憲、許舒翔為考試院第14屆正、副院長，邱文彥等7位為考試委員，咨請立院行使同意權。

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立法院長韓國瑜今日主持朝野協商時表示，「立法院職權行使法修正案」於6月24日已經總統公布施行，現在進行憲法法庭程序處理中，對於考試院人事同意權案適用新法還是舊法，要先聽各黨團意見。

立院法制局指出，一般法律新、舊法適用上，「中央法規標準法」第18條定有一般性原則，如果處理程序終結前，准許法規有變更，適用新法規，就是「實體從舊、程序從新」原則。而「立法院職權行使法」適用一般施行規定，現在已發生效力。其次，針對新、舊法規範有差異性條文，立院應有國會自律原則適用。

立院法制局也提及，大法官釋字第342號解釋指出，國會行使立法權程序，議事規範如何進行，是屬於國會內部事項，意即國會自律或自治，各國國會也可以根據其決議加以變通，並由主張議員或其所屬政黨自行負擔政治責任。

立院議事處則說，若要用新法，那審查時程與密度會比往例來得長一些，但要長多少，透過國會自律決定。

民進黨團總召柯建銘表示，可以接受討論，但程序上不必跳得太快，首先，有關上次立院通過職權行使法後，包括民進黨團、總統府、行政院、監察院等4單位4箭齊發提出釋憲，同時也聲請暫時處分，明天下午暫時處分要開庭，釋憲也有包括人事同意權部分，會影響立院行使，今天討論並不適當。

柯建銘說，至於實體性的部分，憲法法庭庭期是定在8月6日，等塵埃落定再來處理可能會比較恰當，這沒有所謂「實體從舊、程序從新」原則，也不是大法官釋字第342號解釋範疇。他強調，立院所有議決不能違背憲法，這很重要。

國民黨團首席副書記長林思銘則說，立法院職權行使法已三讀通過，是現行有效法律，立院要依法行政，「程序從新」原則是法律ABC；整個立法過程符合國會自治精神，職權行使法通過條文沒有疑義，因以此對考試委員進行相關審查。

民眾黨團總召黃國昌指出，法治國家就按照法律施行，在我國到目前為止沒有創設一個制度，是聲請憲法法庭進行法規範違憲審查，就造成法律凍結適用效果。

由於朝野對於新、舊法適用上未有共識，韓國瑜裁示擇期協商。

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