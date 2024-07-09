洪秀柱參加青年論壇稱「兩岸必須統一」 學者：統戰樣板

前國民黨主席洪秀柱在中共舉辦的「海峽兩岸青年發展論壇」致詞表示，「統一是我們全體中華兒女的共同願望，也是不可阻撓的歷史潮流，兩岸必須統一，也必然會統一」。（翻攝微博）

2024/07/09 12:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台統戰活動「海峽兩岸青年發展論壇」8日在杭州開幕，中國國台辦主任宋濤致詞說，兩岸青年要為推進「祖國統一」、實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。與會的前國民黨主席洪秀柱稱，「兩岸必須統一，也必然會統一」；學者指出，洪秀柱一路走來始終如一，被中共選為「統戰樣板」，不斷被邀請到中國講話。

今年「海峽兩岸青年發展論壇」約有1千多人出席與會，宋濤聲稱，青年是民族的未來、國家的希望、時代的先鋒。要堅決反對台獨分裂和外來干涉，全力守護兩岸共同家園。為推進「祖國統一」、實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。

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浙江省委書記易煉紅說，將深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，始終秉承「兩岸一家親」理念，持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件，推動兩岸同胞共享發展機遇、同創美好未來。

洪秀柱表示，「統一是我們全體中華兒女的共同願望，也是不可阻撓的歷史潮流，兩岸必須統一，也必然會統一」。希望透過論壇讓兩岸青年分享成長經歷及求學就業的經驗，使他們能夠彼此產生互信，進而發展出長久的友誼，為兩岸和平、國家統一、民族復興做出貢獻。

對此，東吳大學政治學系助理教授陳方隅今日受訪表示，中共一直持續在舉辦統戰活動，只要吸引到部分年輕人想去中國工作，就算有達成KPI（關鍵績效指標），長期下來多少會有效果。

陳方隅分析，中共統戰單位非常多，各部門會舉辦許多活動吸引台灣人過去，除邀請村里長外，也會招待基層里民旅遊，例如7天6夜行程，其中2天就拉去參加類似活動，以達到KPI。這些人回台後就是「統戰種子」，可能開始傳播「中國好棒棒」言論或幫中國散佈謠言。

陳方隅指出，洪秀柱向來如此，非常堅定支持統一，就被中共選為「統戰樣板」，也不斷被邀請到中國講話。值得注意的是，中共也找了「相對年輕」的國民黨副主席連勝文出席兩岸青年峰會，這些人去到那個場合，就講一些「兩岸一家親」或符合中共主張的話，像洪秀柱就是一路走來，始終如一。

中國國台辦主任宋濤在「兩岸青年發展論壇」致詞聲稱，兩岸青年要為推進「祖國統一」、實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。（圖擷取自國台辦旗下中國台灣網）

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