德州州長率團訪台 賴清德：台美企業合作無上限

賴清德總統今接見德州州長艾伯特（Greg Abbott）經貿訪問團時指出，艾伯特此行將為「美國德州駐台辦事處」開幕剪綵，並與經濟部簽署「經濟發展意向聲明」，為台美企業創造沒有上限、好上加好的新合作機會。（圖由總統府提供）

2024/07/07 15:21

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見德州州長艾伯特（Greg Abbott）經貿訪問團時指出，艾伯特此行將為「美國德州駐台辦事處」開幕剪綵，並與經濟部簽署「經濟發展意向聲明」，為台美企業創造沒有上限、好上加好的新合作機會，相信將成為台灣和德州、美國堅強的友誼支柱，讓台美夥伴關係更加穩固和深化；艾伯特說，未來，他將親自協助在德州投資的所有台灣企業，確保在德州發展順利。

賴清德表示，艾伯特上任後首次訪問台灣，展現對於台美共享民主價值的肯定。台灣與德州關係非常深厚，台灣企業在德州已累計投資超過120億美元、遍及10多項產業，2022年環球晶圓在德州投資數十億美元興建晶圓廠，更是當年美國前10大外資投資計畫；，去年德州對台灣出口超過115億美元，台灣已經是德州第九大出口市場。

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賴清德表示，艾伯特州長這次來訪將為「美國德州駐台辦事處」開幕剪綵，並與經濟部簽署「經濟發展意向聲明」，除促成美國第23個州在台設處，新辦事處與意向聲明也將為台美企業，創造沒有上限、好上加好的新合作機會。台灣正全力推動5大信賴產業，包含半導體、人工智慧、軍工、安控以及次世代通訊，這些都能與德州成熟的產業聚落互相合作。

賴清德也感謝德州議會兩院，去年5月一致通過友台決議案，重申德州與台灣堅定的夥伴關係。最後，賴再次祝賀「美國德州駐台辦事處」成立，相信將成為台灣和德州、和美國堅強的友誼支柱，讓台美夥伴關係更加穩固和深化。

艾伯特表示，這次會面證明台灣與德州之間緊密的關係，這是他們第一次來訪台灣，但保證這不會是最後一次，德州與台灣之間的關係對全世界的未來都很重要，台灣在國際舞台上扮演重要角色的原因包括貿易、半導體、科技、創新，更重要的是台灣對於全球和平及民主的貢獻。德州與台灣間也有密切學術交流，包含大學之間的緊密合作，這是相當重要的。

艾伯特指出，許多來自台灣企業的外資注入德州，台灣企業對德州的投資也比美國其他州多，外資對企業發展至關重要，但更重要的是，透過深化合作，強化台灣、德州及美國的經濟發展，並加強台灣和美國與世界其他盟友的夥伴關係，確保彼此共同擁護的價值及意識型態。

艾伯特說，他很自豪能在台灣開設「美國德州駐台辦事處」，彰顯雙邊經貿關係的重要性。這也是德州本世紀，在除了墨西哥以外的地方首次開設商務辦事處，在全世界眾多國家中選擇台灣，代表台灣對德州的重要性。未來，他將親自協助在德州投資的所有台灣企業，確保台灣企業在德州發展順利，希望進一步強化台灣與德州的雙邊關係，持續促進雙方交流。

賴清德總統今接見德州州長艾伯特（Greg Abbott）經貿訪問團時指出，艾伯特此行將為「美國德州駐台辦事處」開幕剪綵，並與經濟部簽署「經濟發展意向聲明」，為台美企業創造沒有上限、好上加好的新合作機會。（圖由總統府提供）

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