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藍白再聯手封殺總預算案 卓揆無奈：只能說這句話

藍白再聯手封殺總預算案，卓揆感到無奈。（記者田裕華攝）

藍白再聯手封殺總預算案，卓揆感到無奈。（記者田裕華攝）

2024/10/04 12:20

〔記者林欣漢／台北報導〕藍白立委今日再度以席次優勢聯手封殺總預算案。行政院長卓榮泰於答詢民進黨立委郭昱晴時表示，對於各地提出明年系統性治水、交通設施安全維護與修建，「我只有一句話告訴他們，等我爭取到立法院預算再來答覆各位吧」。

郭昱晴質詢時詢問，明年度總預算很大部分包含治水、救災、防災跟第二預備金部分，剛剛又被藍白卡關，這是救命錢，院長心中有何感想？

卓榮泰直言「非常遺憾」，這兩天我們的心都跟受災居民懸在一起，並透過行政院幕僚安排今天總質詢後要去哪個地方了解災情，明、後兩天也可能南下關心災情、更重要的是如何復建。

卓榮泰無奈表示，剛剛看到非常遺憾的結果，各地提出明年要如何系統性治水、要怎麼做交通設施的安全維護和修建，「我好像只有一句話告訴他們，等我爭取到立法院預算再來答覆各位吧」。

郭昱晴批評，藍白聯手不把總預算案列入議程，直接被卡關，「我們也感同身受」，這是很多救命錢。

卓榮泰說，還是有時間，只要立法院將總預算盡速付委，政府還是積極努力在今年度完成。他已透過行政院秘書長跟立法院長韓國瑜積極要求，今晚不宜吃飯，但要迅速找時間打開這個結，政府是看全國性預算，不是各別立委單選區的預算，要據理力爭。

行政院長卓榮泰赴立法院進行施政報告，並接受民進黨立委郭昱晴（見圖）的質詢。（記者田裕華攝）

行政院長卓榮泰赴立法院進行施政報告，並接受民進黨立委郭昱晴（見圖）的質詢。（記者田裕華攝）

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