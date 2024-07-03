民進黨新增1發言人 美女主播韓瑩出任

民進黨新任發言人韓瑩。（民進黨提供）

2024/07/03 15:36

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人吳崢下午宣布民進黨新任發言人，由前公視主播韓瑩出任，未來將與黨發言人吳崢、戴瑋姍並肩作戰，強化對外論述。韓瑩表示，很榮幸受到民進黨邀請接任發言人職務，希望運用媒體經驗，將政策說明清楚，跟民眾溝通。

吳崢指出，韓瑩是輔仁大學經濟學系畢業，2011年畢業經由校園徵選進入三立電視台擔任記者，之後在udn tv及公視「獨立特派員」製作專題新聞，關注公共議題，曾入圍「卓越新聞獎」，並獲得「星雲真善美國際報導獎」肯定。

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吳崢介紹說，韓瑩在公視擔任政治組記者兼晚間新聞主播7年期間，負責總統府與外交新聞，也以專業、冷靜的播報風格受到觀眾喜愛。韓瑩多次跟隨總統蔡英文出訪，除了選舉報導，更參與國際重大新聞事件，包括2018年川金會、2019香港區議會選舉、 2022年APEC領袖峰會等。

韓瑩檔案

生日：1989/2/18

學歷：輔仁大學經濟學系

經歷：三立電視台社會組、政治組文字記者

udn tv 早安新聞主播、願景工程記者

公視獨立特派員專題記者

公視新聞部政治組文字記者、晚間新聞主播

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