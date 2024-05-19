國宴款待致賀團團長 蔡英文：新政府會以堅韌、民主的台灣立足世界

總統蔡英文晚宴來台參加第16任總統副總統就職致賀團團長，並舉杯向與會者致意。（記者方賓照攝）

2024/05/19 21:59

〔記者陳昀／台北報導〕多位友邦元首及各國代表來台致賀準總統賴清德、準副總統蕭美琴就職，總統蔡英文今晚在台北晶華酒店以國宴款待，並表示，現在的台灣不僅是世界的台灣，更在區域和平及全球經貿發展扮演關鍵角色，感謝大家長期支持，相信新政府將在民主、自由的道路上，與大家一起自信向前行，以堅韌、民主的台灣立足世界，創造更多合作成果。

今晚出席的友邦元首包括史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）暨王妃、馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）暨夫婿、帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷、巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）、貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）伉儷、吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷、聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利（Geoffrey Hanley）及美國、日本、英國、德國等各國代表。

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蔡英文首先感謝友邦元首、各位代表，前來祝賀新任總統賴清德及副總統蕭美琴的就職典禮，和2300萬台灣人民，共同見證我們的民主成就。今年1月13日，我們順利完成總統及國會選舉，各位友邦元首和各國政要都立即給予祝賀，讓世界看到台灣對守護民主、自由、和平的堅持。在地緣政治變化及全球產業鏈重組的挑戰中，因為有各位長期支持，讓台灣走向世界，也讓台灣成為全球不可或缺的民主夥伴。

蔡英文指出，過去8年，我們秉持「踏實外交、互惠互助」的精神，持續跟友邦及理念相近國家深化合作關係，我們也在強化民主韌性、婦女賦權、公衛醫療、反制假訊息以及國際人道援助等領域，發揮「Taiwan can help」的良善力量，為世界做出更多貢獻。現在的台灣，不僅是世界的台灣，更在區域和平穩定及全球經貿發展中，扮演關鍵角色。

蔡英文表示，台灣的GDP及外資投資屢創新高，除了是全球第21大經濟體，國家總體競爭力也上升到全球第6名，彰顯台灣的經濟韌性及創新動能，我們也和許多國家在經貿關係上有新的里程碑，像是完成簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定、「台英提升貿易夥伴關係協議」及「台加投資促進及保障協議」。

蔡英文指出，過去8年，世界不僅看見台灣，台灣更參與了世界的重大改變。我們堅信守護民主、守護自由、守護和平，才能站穩國際，跟全球攜手並進。今晚除了感謝貴賓們過去對台灣的支持，也是我們共同展望未來的時刻，相信新政府將會繼續在民主、自由的道路上，跟大家一起自信向前行，以堅韌的台灣、民主的台灣立足世界，創造更多合作成果。最後，總統再次感謝貴賓們遠道而來，並向與會貴賓舉杯祝酒，氣氛熱絡愉快。

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