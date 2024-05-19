龐皮歐來了！外交部：美、加慶賀團陸續抵台

美國前國務卿龐皮歐抵台，將參加明日520總統就職典禮。（記者姚介修攝）

2024/05/19 20:32

〔記者楊堯茹／台北報導〕520總統就職典禮明登場，世界各國慶賀團陸續抵台。外交部今（19日）指出，美國前國務卿龐皮歐（Michael Pompeo）、前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）以及美國特使團、加拿大國會慶賀團抵台，除將出席總統就職典禮，也將拜會各部會並進行交流。

外交部發布新聞稿指出，美國與加拿大慶賀團及美加各界人士已陸續抵台，包括由美國前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）及美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）所組成的美國特使團；美國第70任國務卿龐皮歐（Michael Pompeo）及美國專家學者一行4人。

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另外，抵台訪賓還有加台國會議員友好協會會長暨加拿大聯邦眾議院國際貿易委員會主席史葛洛（Judy Sgro）所率領的加拿大國會慶賀團一行11人；太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond Burghardt）、前美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）及華盛頓時報董事長麥克戴維德（Thomas McDevitt）夫婦等人。

外交部指出，美、加慶賀團及各界人士將出席宣誓就職典禮暨慶祝大會，也將分別晉見總統賴清德及副總統蕭美琴致賀，並拜會政府相關部會、企業人士及非政府組織，以增進對台灣的瞭解並深化各項實質合作與交流。

外交部強調，台灣與美國及加拿大關係近年來均有大幅進展，來訪的外賓也都是台灣的長期友人，多年來協助推動各項雙邊交流合作，此次專程訪台更彰顯雙方的深厚情誼，以及對民主台灣的堅定支持。

外交部未來將在既有的良好互信及互動基礎上，繼續深化台灣對美國及加拿大的夥伴關係。

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