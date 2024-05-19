我友邦教廷指派駐菲大使 出席520賴清德就職典禮

教宗方濟各（Pope Francis）指派教廷駐菲律賓大使布朗總主教（H.E. Archbishop Charles John Brown）擔任特使。（取自維基百科）

2024/05/19 13:39

〔記者楊堯茹／台北報導〕520總統就職典禮明登場，來自世界各地的慶賀團陸續抵台。教宗方濟各（Pope Francis）指派教廷駐菲律賓大使布朗總主教（H.E. Archbishop Charles John Brown）擔任特使，並於今（19日）抵台，出席台灣第16任總統暨副總統就職典禮。

外交部發布新聞稿指出，教宗方濟各指派教廷駐菲律賓大使布朗總主教擔任特使，於5月19日至21日訪台，出席台灣第16任總統暨副總統就職典禮，並指示布朗特使代為向新任總統致賀，祈求天主賜予中華民國全體人民繁榮與昌盛。

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布朗曾任先教宗若望保祿二世（Pope John Paul Ⅱ）的專職司鐸，今將出席總統蔡英文國宴，並由教廷駐台大使館代辦馬德範蒙席（Msgr. Stefano Mazzotti）陪同出席20日新任總統暨副總統宣誓就職大典、覲賀典禮、慶祝大會及台南國宴，以及晉見總統賴清德。

外交部表示，台灣與教廷基於共享自由、和平及人權的普世價值，邦誼深厚篤實，雙方關係內涵豐富，未來我國將持續與教廷共同努力，促進全球人類福祉與尊嚴。

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