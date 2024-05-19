歐洲12團39位外賓來台慶賀520 立陶宛前總統在列

立陶宛更是由前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）來台慶賀。（歐新社檔案照）

2024/05/19 14:07

〔記者楊堯茹／台北報導〕520總統就職典禮明登場，外交部今（19日）表示，除友邦教廷派遣特使外，歐洲地區包括英國、法國、德國、義大利、斯洛伐克、瑞典、烏克蘭，以及歐洲議會、「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）等計12團39位外賓，陸續於5月16日至20日抵台，其中立陶宛更是由前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）來台慶賀。

外交部今發布新聞稿指出，歐洲地區國家出席我國第16任總統暨副總統就職典禮的慶賀團體，除友邦教廷派遣特使外，另包括英國、法國、德國、義大利、立陶宛、斯洛伐克、瑞典、烏克蘭，以及歐洲議會、「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）等計12團39位外賓，陸續於5月16日至20日抵台，外交部表示誠摯歡迎與感謝。

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歐洲地區來台外賓主要包括立陶宛前總統葛寶思凱德、歐洲議會外交委員會安全及防衛小組副主席茱娜薇（Rasa Juknevičienė）、英國國會友台小組共同主席羅根勳爵（Lord Rogan）及對台貿易特使福克納勛爵（Lord Faulkner）兩位上議院副議長、義大利參議院首席副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）及副議長瓏茱麗（Licia Ronzulli）、德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）、斯洛伐克國會友台小組主席多斯塔爾（Ondrej Dostál）、瑞典國會外交委員會議員席德斐（Margareta Cederfelt）等，展現歐洲各國對台灣的堅定支持與深厚情誼。

外交部進一步表示，慶賀團在台期間，除出席就職典禮相關活動、分別晉見總統賴清德及副總統蕭美琴外，也將會晤新任相關部會首長及各界領袖，並參訪重要文經建設，就台歐共同關切議題交換意見。

外交部也說，未來我國將在既有良好緊密的基礎上，與歐洲理念相近夥伴攜手，共同強化民主韌性並建構堅實互惠的價值同盟網絡。

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