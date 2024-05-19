519白色恐怖記憶日 陳菊：威權統治歷史不容忘記

監察院長陳菊致詞。（記者陳奕劭攝）

2024/05/19 18:40

〔記者陳奕劭／新北報導〕「519白色恐怖記憶日宣示大會暨人權市集」今天（19日）在白色恐怖景美紀念園區舉行。行政院長陳建仁與監察院長、國家人權委員會主委陳菊、文化部長史哲前來參加紀念儀式，期盼將白色恐怖這段威權歷史化為台灣社會的集體記憶，共同反省，不再重蹈覆轍。

紀念儀式開場播放導演陳麗貴的作品《519》，內容還原威權時期歷史，朗誦政治犯的信，影片播映後眾人心情沉重，在會中手持蠟燭，為過去的受難者們默哀。

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陳菊表示，今天參加白色恐怖記憶日活動，她心情還是非常沉重，看完這部影片後心如刀割，每一位政治犯前輩都是她過去50年所關心、不斷探索的名字；感謝4月19日行政院院會核定「519白色恐怖記憶日」，讓政治受難者們可以參加大會。

陳菊說，可以看見參加大會的人，大多數已垂垂老矣，可是有更多的人已經到天上去了。如果說遲來的正義不是正義，現在蔡英文政府、陳建仁院長，他們願意積極去面對轉型正義、彌補受害者們，更是要推動和解，還有很多的工作要做好，否則不知道怎麼去面對白色恐怖失去的年輕生命

她呼籲，519白色恐怖記憶日的歷史不容忘記，才能夠反省台灣在威權時代國家暴力的本質，讓台灣人民互相尊重、包容，才有可能攜手共同前進，深化台灣民主。

青年代表張瑀婕表示，如果沒有前輩的犧牲與前人的堅持、就沒有現在民主自由的臺灣。轉型正義並不是容易的事情，但她們仍然必須抱持勇氣跟決心，將過去發生的事情告訴更多人，記憶白恐並非只為告慰前人的犧牲磨難，更是要讓當前人們踏穩腳步，走向更長遠的未來。

眾人手持蠟燭為受難者前輩默哀。（記者陳奕劭攝）

紀念儀式開場播放導演陳麗貴的作品《519》。（記者陳奕劭攝）

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