高虹安團隊又異動 「護安大將」吳皇昇傳月底辭行政處長

再傳一級主管心生倦勤去職！新竹市長高虹安任命的行政處長吳皇昇，在任職1年後近期已請長假到月底，且將請辭離開市府。（記者洪美秀攝）

2024/03/19 18:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安上任1年多，但市府團隊的人事不穩定，先是副市長及文化局長懸缺近5個月後，近期才補齊，如今又傳出上任1年的行政處長吳皇昇也已請休假到月底，且已口頭向高虹安請辭，而吳皇昇先前被視為「護安大將」，他的離去也引發市府內部動盪，市府內部已是人心惶惶。

今年3月13日甫到職滿1週年的行政處長吳皇昇近期市府內部已傳出他將辭職，且近日已休長假，將做到月底，且傳出是基於個人考量決定辭職離開新竹市府。

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高虹安的市府人事動盪不穩一直飽受批評，去年初先是行政處長謝泊泓新官上任21天，就爆婚外情請辭獲准，去年下半年起異動不斷，包含教育處長童鳳嬌無預警離職，還有副市長蔡麗清、文化局長錢康明被離職、城銷處長林正光轉任參議等，今年初則有工務處長曾嘉文轉調簡任秘書、勞工處長黃錦源調任參議、發言人徐千晴離開市府，都引發議論。

吳皇昇曾是台中市長盧秀燕小內閣成員，擔任台中市政府新聞局長與研考會主委，去年3月被高虹安延攬進市府擔任行政處長，被視為市府的救火隊，但吳皇昇擔任行政處長，底下有公關新聞科，但吳皇昇與媒體關係並不佳，甚至在議會質詢時與議員民代的質詢也讓議員不滿。

近期更因高虹安貪污官司出庭時代表市府發言，挨批是逾越行政處長的份際，據傳吳原本受高重用，但因與市府團隊內部不合，尤其近期發佈行政處副處長一職人事案跳過人事處直接發佈新聞稿，以及與媒體關係未改善，都讓吳萌生倦勤，也埋下離職的導火線。

有消息指出，吳皇昇近日已向高虹安請辭，將離開新竹市府，強調是個人生涯考量決定離開市府。但此事未獲市府證實。

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