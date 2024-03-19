霸凌防制準則擬增「生對生」調和機制 綠委籲教部與地方溝通

民進黨立委蘇巧慧等人今日共同舉辦「校園霸凌防制準則修正公聽會」。（圖由蘇巧慧國會辦公室提供）

2024/03/19 16:19

〔記者謝君臨／台北報導〕教育部去年8月預告修正「校園霸凌防制準則」，民進黨立委蘇巧慧等人今（19）日共同舉辦「校園霸凌防制準則修正公聽會」，針對修法方向交流意見。蘇指出，面對霸凌事件，社會各界皆希望是「零發生、零容忍」，由於霸凌樣態很多，在當事人的多重關係下，法規準則需要經過完整考量，才能給予各方最好的保障。

蘇巧慧今日與同黨立委陳培瑜、張雅琳、吳沛憶、陳冠廷、李柏毅等人共同舉辦公聽會，邀請教育部、地方政府教育局、專家學者及學生代表交流意見。

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蘇巧慧表示，本次修法方向將「師對生」與「生對生」等不同霸凌樣態的調查機制分開，建立專業調和與調查人才庫，同時納入輔導先行的概念，不過尚有細節待凝聚共識，例如霸凌調和與調查機制，社會擔心霸凌案件受理後，還要「先調和、才能調查」，而調查人才庫的培訓需要5天，也讓部分業界人士難以參與。

陳冠廷指出，因應一連串的校園霸凌事件，不論教育部、地方政府教育局，以及學校端，都希望找出更好的方式防制校園霸凌。他說，過去學校經常將師對生的霸凌當作獨立的單一事件，但這其實可能成為長期的不當管教方式，希望教育部可建立調和制度規範，並完整檢討目前的霸凌防制制度。

李柏毅說，他擔任高雄市議員期間，接到相當多不當管教申訴及同學間的霸凌事件，希望大家可以參考各縣市政府的通報及處理方式，教育部也可參考是否有更好機制。

張雅琳表示，他長期關注兒少事件，非常清楚預防勝於治療，但目前針對霸凌定義和構成要件的規範，並未涵蓋「權力不對等」的樣態，師對生的霸凌定義應該要更明確，並進一步考慮網路霸凌蒐證不易等實務面狀況，才能有效防制霸凌。

陳培瑜表示，學校是一個讓學生發展天賦、累積能力的地方，而不只是一個調查機構，因此在霸凌防制準則修改初期，他和教育部及許多民間團體溝通時，就積極秉持此立場，希望將輔導的精神納入霸凌防制準則。她認為，「輔導是一門專業」，期望未來修正校園霸凌防制準則的同時，也要著重學生輔導法的修法。

吳沛憶表示，對霸凌事件的定義及處置流程需更明確，生對生、師對生等不同樣態須有不同處理機制。她也提到，根據民間統計，有3萬名青少年曾有遭受網路霸凌的經驗。從言語霸凌到私密影像散布，是許多家長的憂心，因此，網路霸凌的預防、教師知能的提升，以及相關教育必須持續推動。

教育部主任秘書廖興國說，目前準則的最新修正方向，增加調和與調查得互換程序，解決目前調和機制實行問題；允許地方政府在不違反修正準則的前提下，讓現行機制得以續行，提供各地方政府彈性；針對調和與調查機制的專業人才庫，教育部將更彈性廣納各界專業人才；最後，教育部將提供各級學校執行手冊，並編列調查相關預算與人力，支援資源不足的地方政府。

蘇巧慧表示，肯定教育部持續積極防制霸凌事件，希望教育部針對調和及調查機制，可研議更廣泛的多元人才培訓機制，並在霸凌準則修定公告前，要和各地方政府溝通，也衷心期盼未來準則修正後，能夠更全面保障校園師生安全。

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