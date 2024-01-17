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力催國會藍白合！趙少康：大黨不過半「跟5席是一樣的」

中廣前董事長趙少康今早表示，有人抱怨「柯文哲變來變去，沒有善意」，這些是以前的事情，就忘掉吧。（趙少康提供）

中廣前董事長趙少康今早表示，有人抱怨「柯文哲變來變去，沒有善意」，這些是以前的事情，就忘掉吧。（趙少康提供）

2024/01/17 11:53

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨昨天傳出有意以不分區立委當選人韓國瑜搭配民眾黨準立委黃國昌來組成「韓昌配」，爭取立法院正副院長選舉，民眾黨主席柯文哲今早受訪時笑稱，「實在太有趣了，畫面很難想像」。中廣前董事長趙少康則表示，自己對誰配誰沒那麼關心，重點是藍白要合作，他也呼籲黨內，忘記過往的紛爭，更強調「大黨就多讓小黨一點，若不讓，大黨不過半，跟5席是一樣的！」

針對立法院正副院長「韓昌配」的看法，趙少康表示，「對於誰配誰我沒那麼關心，重點是藍白未來要合作。」有人說，要自己幹不要理民眾黨，但是選前就說要聯合政府，就要有誠意、善意，有人抱怨「柯文哲變來變去，沒有善意」，這些是以前的事情，就忘掉吧。

趙少康分析，若藍白合作加起來有62席，在國會的力量就很強大，可以牽制民進黨，若分散達不到過半的目的，大家還是從大方向看，不要計較小枝小節。立法院長只是合作的開始，國民黨跟民眾黨的互信要慢慢建立，從今以後忘掉過去、展望未來。

「大黨就多讓小黨一點，若不讓，大黨不過半，跟5席是一樣的！」趙少康強調，過半多一席跟過半少一席差很大，既然要合作，互信很重要。

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