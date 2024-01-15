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首頁　>　政治

民眾黨要藍綠答覆國會改革主張 「戰鬥藍」趙少康搶先回應

前中廣董事長趙少康選後回復「戰鬥藍」身分，針對民眾黨4項國會改革主張發表聲明；圖為趙少康13日投票。（資料照，記者田裕華攝）

前中廣董事長趙少康選後回復「戰鬥藍」身分，針對民眾黨4項國會改革主張發表聲明；圖為趙少康13日投票。（資料照，記者田裕華攝）

2024/01/15 12:19

相關新聞請見：

立院龍頭選誰？民眾黨團要求有意角逐者針對「四承諾」表態

〔記者林欣漢／台北報導〕民眾黨8位不分區立委當選人今天上午提出新國會改革訴求，包含修法建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查等規範，前中廣董事長趙少康聲明，「戰鬥藍」主張第1項國會的聽證調查權應有配套措施，即提案有一定門檻與行使須經院會通過，以昭公信。

民眾黨提出「國會改革四大主張」，包括承諾第一會期修法建立「國會聽證調查」制度、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」、立法院經費使用公開透明，承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。要求藍綠兩大黨先回應，再決定立法院長選舉支持對象。

趙少康隨後以「戰鬥藍」發出聲明，針對第1項國會的聽證調查權，應有配套措施，即提案有一定門檻與行使須經院會通過，以昭公信。此外，「戰鬥藍」認為應該同步修改遊說法，所有說客不可掛名立法院助理，個別委員助理遮蔽個資後公開。行政部門受到立委關說、關切，有義務一週內通報政風單位，並於三個月內公開紀錄。最後，個別委員向行政部門索資，經適當遮蔽後，三個月後公開。

「戰鬥藍」認為，民眾黨提出第2項人事同意權，可以支持強化審查機制；第3項「立委利益迴避規範」，可以支持修法強化並設立罰則；第4項立法院經費使用公開透明，每季召開立院經費使用會議與紀錄，公開上網。

此外，「戰鬥藍」強調，「陽光」不能只進中央國會，也應該照進地方議會，應修法準用未來改革後上述相關規定。

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