民眾黨團：綠營背棄蔡英文國會改革承諾 閣揆人選應由立院假投票

民眾黨不分區立委當選人15日上午召開記者會，黃國昌表示，民眾黨在立院院長選舉上，只有一個最重要的原則「改革比位置重要」，請兩大黨有志於國會龍頭的人，先清楚交代國會改革藍圖。（資料照）

2024/01/16 16:56

〔記者林哲遠／台北報導〕第11屆立法院將在2月1日舉行國會正副院長選舉，扮演關鍵少數的民眾黨8位不分區準立委昨召開記者會提出，有意角逐立院龍頭的人應做出修正立法院職權行使法等「四承諾」。面對藍綠黨團的回覆，民眾黨團今日痛批，民進黨背棄總統蔡英文所提的國會改革承諾，現在又不願面對，令人無法苟同。

面對民眾黨提出的四項承諾，民進黨昨日回應，應以其是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提；國民黨今日則表示，新國會方向就是藍白協商4點聲明。

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對此，民眾黨團表示，民進黨過去背棄蔡英文競選2016年總統時所提出的國會改革承諾，現在又只想著位置而不願面對國會改革的議題，令人遺憾。民進黨或許忘記了，在2016年的立法院正副議長選舉時，當時的前立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌是有正面回應並承諾國會改革以爭取支持。沒想到在2024年的今天，民進黨已傲慢到要競逐立法院院長還認為自己不必面對至關重要的國會改革，令人完全無法苟同。

民眾黨團強調，目前應優先立即面對的，是立法院正副院長選舉。未來針對其他重要政策法案，只要是對國家、對人民有利的，民眾黨當然不會排斥與其他在野黨合作。

至於戰鬥藍、前中廣董事長趙少康先生所提的四項主張，民眾黨團表示，第二點修改預算法杜絕特別預算的浮濫、第三點立即訂定「兩岸協議監督條例」，本即是本黨的主張。

關於第一點高端疫苗，民眾黨團認為，「我們必須提醒，該公開的，不是只有採購合約，包括EUA的審查通過以及整體疫苗採購決策的相關文件，行政院都應該公開。」另針對修憲的部分，則涉及包括朝向內閣制的調整以及立委選制聯立制的採行，必須整體規劃。目前在未修憲的情形下，可以馬上做的，就是先建立行政院長人選先經立法院假投票的憲政慣例。

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