立法院長選舉傳「韓昌配」？ 柯文哲笑：畫面很難想像

民眾黨主席柯文哲今（17）日受訪，針對外傳國民黨有意以韓國瑜搭配黃國昌「藍白合」角逐立法院長副院長選舉，驚訝地說「哇這實在太有趣了」、「畫面很難想像」。（記者劉信德攝）

2024/01/17 11:08

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨將在下一屆國會中成為關鍵少數，也讓即將來臨的立法院正副院長選舉備受矚目，昨天國民黨傳出有意以不分區立委當選人韓國瑜來搭配民眾黨準立委黃國昌組成「韓昌配」。對此，民眾黨主席柯文哲今（17）日受訪時聽聞後驚訝地說「哇這實在太有趣了」、「畫面很難想像」。

外傳國民黨願意以「韓昌配」與民眾黨在立院合作，畢竟他們「比較不信任黃珊珊」，柯文哲坦言，「哇這實在太有趣了，韓國瑜加上黃國昌，這實在是，畫面很難想像」。

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媒體追問，若國民黨將「副院長讓給民眾黨」，是否有合作意願？柯文哲表示，重點不是誰要來當，應該大家是有沒有認同國會改革的想法，想要選的人就要出來說明，候選人一樣要有「政見發表」，「還不急，還有2週讓大家思考一下。」

另外，針對蔡壁如反對立院「綠白合」，柯文哲說，這就民眾黨的好處，各種聲音都有。他認為，民進黨基本上是一個部落政治，「新潮流」只是最大的一個部落，所以也不要把民進黨跟「新潮流」劃上等號，「這兩個還是不一樣」。

至於是否會拜會立法院長游錫堃、國民黨立委當選人韓國瑜？柯文哲透露，目前沒有這個計畫。

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