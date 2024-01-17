為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

立法院長選舉傳「韓昌配」？ 柯文哲笑：畫面很難想像

民眾黨主席柯文哲今（17）日受訪，針對外傳國民黨有意以韓國瑜搭配黃國昌「藍白合」角逐立法院長副院長選舉，驚訝地說「哇這實在太有趣了」、「畫面很難想像」。（記者劉信德攝）

民眾黨主席柯文哲今（17）日受訪，針對外傳國民黨有意以韓國瑜搭配黃國昌「藍白合」角逐立法院長副院長選舉，驚訝地說「哇這實在太有趣了」、「畫面很難想像」。（記者劉信德攝）

2024/01/17 11:08

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨將在下一屆國會中成為關鍵少數，也讓即將來臨的立法院正副院長選舉備受矚目，昨天國民黨傳出有意以不分區立委當選人韓國瑜來搭配民眾黨準立委黃國昌組成「韓昌配」。對此，民眾黨主席柯文哲今（17）日受訪時聽聞後驚訝地說「哇這實在太有趣了」、「畫面很難想像」。

外傳國民黨願意以「韓昌配」與民眾黨在立院合作，畢竟他們「比較不信任黃珊珊」，柯文哲坦言，「哇這實在太有趣了，韓國瑜加上黃國昌，這實在是，畫面很難想像」。

媒體追問，若國民黨將「副院長讓給民眾黨」，是否有合作意願？柯文哲表示，重點不是誰要來當，應該大家是有沒有認同國會改革的想法，想要選的人就要出來說明，候選人一樣要有「政見發表」，「還不急，還有2週讓大家思考一下。」

另外，針對蔡壁如反對立院「綠白合」，柯文哲說，這就民眾黨的好處，各種聲音都有。他認為，民進黨基本上是一個部落政治，「新潮流」只是最大的一個部落，所以也不要把民進黨跟「新潮流」劃上等號，「這兩個還是不一樣」。

至於是否會拜會立法院長游錫堃、國民黨立委當選人韓國瑜？柯文哲透露，目前沒有這個計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
名嘴黃創夏爆料 柯文哲不敢接侯友宜電話
2024/01/17 10:59

名嘴黃創夏爆料 柯文哲不敢接侯友宜電話
「4年後再來！」 家長憂民眾黨發「小草證」類邪教滲透校園
2024/01/17 10:59

「4年後再來！」 家長憂民眾黨發「小草證」類邪教滲透校園

仁武3商圈・全新臨路雙車墅【馥白】
粉專爆民眾黨「小草證」滲透校園如「邪教」 柯文哲批側翼團體
2024/01/17 10:49

粉專爆民眾黨「小草證」滲透校園如「邪教」 柯文哲批側翼團體
陳佩琪爆國民黨選後狂來電！柯文哲嘆：不會再上第2次當了
2024/01/16 21:53

陳佩琪爆國民黨選後狂來電！柯文哲嘆：不會再上第2次當了

永慶房屋送巴黎行！委賣房屋抽機票
國會藍白不合作沒意義！ 趙少康：副院長給他們、召委多給幾個
2024/01/16 16:27

國會藍白不合作沒意義！ 趙少康：副院長給他們、召委多給幾個
新聞360》立院龍頭戰「民眾黨可能這樣做」？學者曝藍綠接招關鍵
2024/01/15 19:08

新聞360》立院龍頭戰「民眾黨可能這樣做」？學者曝藍綠接招關鍵
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播