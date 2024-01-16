「Linbay好油」復活！自導自演恐嚇案收押2個月 發文這樣說

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘去年10月因為自導自演恐嚇案遭警方逮捕。（資料照）

2024/01/16 19:51

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘去年9月底自稱因關注進口蛋問題，全家人遭威脅，沒想到10月初就爆出他找上國民黨黨工許哲賓自導自演，引發撻伐。林裕紘回國時被捕，收押禁見約2個月，去年12月初交保。事發3個多月，林裕紘在粉專「Linbay好油」更新貼文，向所有曾經相信他的人再次道歉，並宣布粉專恢復運作。

林裕紘今天（16日）在粉專「Linbay好油」發文說，「首先我要再次向被我影響到的人道歉，因為我幼稚且愚蠢的行為，造成了許多的影響。我犯錯了，也犯法了，也受到了懲罰，關押在看守所裡面度過了將近2個月，接下來還有相關的審判的部分，對於我自導自演相關的行為，我從一開始就認罪了，我也不做其他多餘的辯駁，錯的事情就是錯的。」

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他接著寫道：「在看守所中有很多的時間思考與沉澱，當然我自己覺得自己很悲哀，都四十幾歲的人了，怎麼會把自己搞到這種地步，跟其他五個人關押在一個不到2坪的小空間了。更多的時間是疑問，問自己為什麼要做這些蠢事，把自己搞到這種地步？真的要恨，我恨的是自己，恨的是自己的愚昧，不只讓自己身陷囹圄，也讓家人朋友擔心，也影響到其他人。」

林裕紘繼續說：「退後原來是向前，在看守所的日子也讓我的想法有許多的改變，過去的我太熱衷在農業政策評論，不只花了我太多的心力，也讓我自己逐漸走偏，做出犯法的行為。這個粉絲團經營已經9年了，是時候也應該有所改變了，未來我會減少經營這裡的時間，貼文就是以農業產銷相關資訊為主，盡量避免農業政策相關的評論。」

他最後宣布，「接下來我還是會繼續從事我農產運銷的工作，我會花時間編寫一本農產運銷實務的書籍，冀望能讓實務與理論結合，能寫出讓人能快速理解農產運銷的書籍。最後再一次的致歉，也向那些支持我的朋友與粉絲道歉，對不起讓你們失望了。」

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