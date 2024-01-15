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諾魯稱一中符合聯大決議 外交部籲國際社會表態反對

諾魯稱一中原則符合聯大第2758號決議，外交部對此做出回應。（資料照）

諾魯稱一中原則符合聯大第2758號決議，外交部對此做出回應。（資料照）

2024/01/15 23:42

〔記者楊堯茹／台北報導〕諾魯共和國今宣布與台灣斷交，並恢復與中國邦交關係，兩國宣稱諾魯此舉是承認所謂「一中原則」，並提出該原則符合聯合國大會第2758號決議。對此，外交部痛批是「荒誕謬論」，合理化自身見利忘義作為，諾、中兩國以顛倒是非及悖離事實的言論，企圖蒙蔽並誤導國際視聽的行徑，外交部表達強烈不滿與嚴厲譴責。

外交部指出，聯合國大會第2758號決議全文既未提及台灣，當然也不可能聲明台灣是中華人民共和國的一部分，在法理上更未授權中華人民共和國在聯合國及其專門機構中代表台灣及台灣人民。中國此種刻意作為與《聯合國憲章》所堅持的普遍性原則相互矛盾，既於法不符、於理不容，也於情不合。

外交部向國際社會喊話，要明確表態反對中國一再錯誤詮釋該決議，改變兩岸互不隸屬現狀的惡劣意圖。

外交部重申，中華民國為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何詭辯或謊言都無法改變或扭曲這個客觀事實和現狀。所謂「一中原則」只是中華人民共和國的片面立場，國際社會許多國家並未承認中國對台灣主權的主張，而中國一再謬稱台灣是中國的一部分，以及誆稱全球有超過180個國家認同所謂「一中原則」的說法，不僅完全不符事實與現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗自我意志於他國，並對國際社會洗腦的偏執行徑。

外交部也表示，北京當局在全球對於台灣順利完成大選紛紛表達祝福的此刻，對台灣進行粗魯蠻橫的外交打壓，是對2350萬台灣人民的霸凌和對民主價值的報復，更是對國際穩定秩序的公然挑戰。外交部正告中國正視台灣人民捍衛民主自由價值的堅強意志，並呼籲國際社會與台灣對於中國破壞兩岸關係和平穩定的行徑共同予以譴責。

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