美逾百名國會議員祝賀完成大選：台灣強勁民主里程碑

新科台灣總統當選人賴清德。（資料照）

2024/01/14 20:14

〔記者楊堯茹／台北報導〕台美關係史上最佳！不僅是美國總統拜登（Joe Biden）在台灣大選後，立即派出美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）抵台，AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）也一同隨行；美國國會更有超過百位跨黨派議員致賀台灣總統當選人賴清德，外交部表示，這彰顯美方對民主台灣的高度重視。

據外交部統計，截至昨日，包括美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）在內，有超過百位重量級跨黨派議員，以聲明或社群推文方式致賀。榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）發文，讚許台灣人民取得這場歷史性勝利，展現自由公正選舉的力量，台灣對和平、自由和民主活力的堅定承諾持續鼓舞著全世界。

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在眾院部分，外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）及民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）、「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）及民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）、眾院「國會台灣連線」四位共同主席、共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）、民主黨黨團會議副主席劉雲平（Ted Lieu）等兩黨及關鍵委員會領導階層，均領銜以聯合聲明等方式，肯定這次選舉是台灣充滿活力和強勁民主的另一里程碑。

此外，在參院部分，外交委員會主席卡登（Ben Cardin）及亞太小組主席范豪倫（Chris Van Hollen）、軍事委員會共和黨首席議員維克（Roger Wicker）、財政委員會共和黨首席議員柯瑞柏（Michael Crapo）及「參院台灣連線」共同主席堤里斯（Thom Tillis）等逾卅位重量級參議員也以聲明及推文方式祝賀。

對此，外交部發布新聞稿感謝美國國會兩黨領袖及友我議員長期以來堅定力挺台美關係；美國行政部門及國會皆在我國總統大選後第一時間發布正面支持聲明，再次彰顯美方對民主台灣的高度重視，展現美國國會對台灣民主成就的跨黨派強勁支持。

外交部也強調，將繼續與美國行政部門及國會等各界友人保持密切合作，持續深化奠基於共享價值的台美實質友好夥伴關係。

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