侯友宜總統敗選回歸新北 綠議會黨團：先還「請假113天」施政報告

侯友宜今日已回到市府上班，議會民進黨團呼籲侯儘速修補府會關係。（資料照）

2024/01/14 19:25

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜參選今年總統大選失利，「本命區」新北市也失守，新北市議會民進黨團今（14）日表示，侯參選期間，市府、議會關係來到史上最差，侯友宜更是缺席總質詢、預算報告，市民無法接受侯友宜請假113天帶職參選；議會尚有今年度基金預算未審議，呼籲侯友宜回到議會，還人民一次施政報告，並修補府會關係。

民進黨團總召鄭宇恩、副召張維倩、幹事長卓冠廷、書記長林秉宥指出，市府今年度歲出預算2124億8千萬餘元，金額是新北史上最高，侯友宜卻因為參選總統，未對市民負責到議會進行施政報告、預算說明，侯友宜參選以後更是府會對立，府會關係史上最差；侯既已自今日起回到市府工作，也該負起責任進入議會完成相關報告，向市民說明市府今年度施政計畫與資金運用。

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民進黨團也表示，侯友宜請假期間，市府業務有許多需要改善之處，去年耶誕節發生的校園彈簧刀割喉命案，凸顯少年事件的風險管理重要性，也顯示市府相關輔導單位對於潛在對象掌握、篩選通報、輔導成效有待加強；此外，捷運三鶯線以及樹林線等建設、體育局長一職懸缺等事務也需要加緊處理，種種事務需要「侯市長」領導、詳細規劃，呼籲侯友宜盡速拴緊市政螺絲，並修補府會關係，以利推動市政。

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