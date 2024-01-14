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台中立委、總統分裂投票 藍委大贏12萬票、總統輸近9萬票

台中立委總統分裂投票，藍立委大贏12萬票，總統卻輸近9萬票。（記者蘇孟娟攝）

台中立委總統分裂投票，藍立委大贏12萬票，總統卻輸近9萬票。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/14 19:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統立委選舉落幕，台中市藍綠立委大震盪，8席立委中原本是民進黨6席、國民黨2席，國民黨只提名7人，卻成功將席次翻轉成藍6綠2，藍軍6區立委勝票數逾12萬餘票，但選票卻未能延續到總統大選，侯趙組合還輸賴蕭配8萬9066票，呈現立委與總統選舉分裂投票現象。

藍營立委選戰在台中市長盧秀燕本命區、第5選區開出贏對手2萬7349票的最大勝分，但侯趙在該區卻反輸賴蕭4825票；其次國民黨現任立委楊瓊瓔所在的3選區，也大贏2萬6178票，侯趙組合也反輸1萬2149票；同是現任立委的江啟臣也贏對手2萬4109票，侯趙也輸6633票；關鍵的2選區上演王子復仇記的顏寬恒贏2萬2811票，侯康又輸賴蕭1萬1621票。

總統大選侯趙在台中共獲55萬2556票，輸賴蕭8萬9066票，但加計國民黨6席立委勝選票數其實大贏綠營12萬1793票，從藍營立委選戰中累積超越民進黨的票數來助功侯趙超越賴蕭綽綽有餘，但立委選戰的氣勢卻未能延續到總統選舉，以致藍軍總統決戰台中未竟全功，更顯示選民在這場選戰中出現總統及立委分裂投票情況。

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